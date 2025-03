G. R. R. Martinin veijaritarinat Westerosin mailta

G. R. R. Martin: Seitsemän kuningaskunnan ritari

Ilmestyy 17.3.

”Jokainen ritari tarvitsee aseenkantajaa”, poika sanoi. ”Näytät siltä, että kaipaat sellaista enemmän kuin useimmat.”

Nuori, naiivi ja hyvin urhea puskaritari Duncan "Dunk" Pitkä katsoo maailmaa muita korkeammalta – siitä huolimatta, että syntyperässä ja kokemuksessa on toivomisen varaa. Kunniasta ja urotöistä haaveileva Dunk vaeltaa Targaryenien yhä hallitsemassa Westerosissa mukanaan nuori aseenkantajansa Egg, joka vaikenee omasta menneisyydestään. Näitä epätodennäköisiä sankareita odottaa suuri kohtalo... sekä hovijuonittelut, mahtavat viholliset ja suuret urotyöt.

Seitsemän kuningaskunnan ritari sisältää pienoisromaanit Puskaritari, Valan vannonut miekkamies sekä Mysteeriritari. Näistä sekä Puskaritari että Mysteeriritari olivat ehdokkaana kansainväliselle World Fantasy -palkinnolle.

Kertomukset sijoittuvat aikaan noin sata vuotta ennen Tulen ja jään laulu -saagan alkua. Targaryenin suku hallitsee yhä rautavaltaistuinta, eikä viimeisen lohikäärmeen muisto ole vielä haalistunut. Tarinat keskittyvät valtaistuinsalien ulkopuolelle ja tavallisten ihmisten elämään. Kerronnan humoristinen ote kumpuaa nuoren kirkasotsaisen ritarin halusta pärjätä elämässä ja naisrintamalla.

Teos on tarkistettu suomennos Kustannusosakeyhtiö Kirjavan vuonna 2019 julkaisemasta teoksesta.

Martinin rakastettujen sankarien seikkailut todistavat, että ritarillisuus ei ole vielä kuollut.

George R. R. Martin on aikamme suurimpia fantasiakirjailijoita, jonka teoksia on myyty yli 90 miljoonaa kappaletta. Moninkertaisesti palkitun Martinin tuotanto käsittää eeppisen fantasian lisäksi tieteiskirjallisuutta, kauhua ja tv-käsikirjoituksia. Tulen ja jään laulun tv-sovitus, HBO:n huikea TV-sarja Game of Thrones nosti hänet ansaittuun maailmanmaineeseen. Seitsemän kuningaskunnan ritarin tarinoista on tekeillä televisiosarja, joka on tulossa yleisölevitykseen joko loppuvuodesta 2025 tai vuonna 2026.