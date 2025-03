Terveellisempien kasvuympäristöjen rakentaminen onnistuu vain yhteistyöllä

Cities for Better Health on Novo Nordiskin koordinoima maailmanlaajuinen kumppanuusohjelma, jonka ensimmäinen suomalaiskaupunki on Turku. Ohjelman tavoitteena on rakentaa lapsille ja nuorille terveellisempiä kasvuympäristöjä ratkomalla jokaisessa kumppanikaupungissa paikallisia haasteista.



Tilaisuudessa esiintynyt asiantuntijalääkäri André Heikius Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä kertoi kasvuympäristön mahdollisuuksista ennaltaehkäistä lasten ja nuorten ylipainoa.

"Ylipainon yleistyminen nuorilla on kasvava ilmiö, joka lukeutuu Suomen keskeisimpiin kansanterveydellisiin haasteisiin. Lapsuusiän lihavuus muodostaa merkittävän terveysriskin myöhemmällä iällä", Heikius totesi.



”Ylipainoa on ennaltaehkäistävä nykyistä paremmin, mutta se on tehtävä lapsia, nuoria ja perheitä syyllistämättä. Elinympäristömme ja -tapamme ovat muuttuneet ja esimerkiksi fyysinen aktiivisuus on vähentynyt. Tärkeä rooli ylipainon ennaltaehkäisyssä on myös varhaiskasvatuksella ja kouluilla.”



Suomessa Cities for Better Health -kumppanussohjelmassa on tällä hetkellä mukana Turun kaupunki, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Paavo Nurmi -keskus, Keva ja Raisio Oy.



”Terveellisempien kasvuympäristöjen rakentaminen on mahdollista vain laajalla yhteistyöllä ja tutkitun tiedon avulla. Terveydenhuollon ja kaupunkien päätöksenteon lisäksi meillä jokaisella aikuisella on mahdollisuus olla omalta osaltaan rakentamassa terveellisempää arkea. Keskeistä on löytää liikunnan ilo ja tukea parempia valintoja arjessa”, toteaa Novo Nordisk Farma Oy:n yhteiskuntajohtaja Petra Tirkkonen.

Cities for Better Health -kumppanuusohjelma

Novo Nordiskin koordinoima Cities for Better Health -kumppanuusohjelmassa on mukana jo yli 50 kaupunkia ympäri maailman. Ohjelmassa ratkotaan räätälöidysti kaupunkien terveellisemmän elämän esteitä yhdessä asukkaiden ja paikallisten kumppanien kanssa.

Cities for Better Health -ohjelmalla kannustetaan kaupunkeja luomaan elinvoimaisia ja turvallisia ympäristöjä, joissa lapset voivat leikkiä ja kasvaa terveellisesti. Ohjelmat perustuvat tutkittuun tietoon kaupunkiympäristön merkittävästä vaikutuksesta ihmisten terveyteen, erityisesti terveellisen ruuan saatavuuteen ja liikuntamahdollisuuksiin.



Lue lisää www.citiesforbetterhealth.com

