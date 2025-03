Kokoomuksen Valkonen: SDP:n ajatuspaja ajaisi Suomea kohti tytäryhtiötaloutta

SDP:tä lähellä oleva Kalevi Sorsa -säätiö kannattaa sukupolvenvaihdoshuojennuksen merkittävää rajaamista raportissaan ”Lahjaveropuhallus”. SDP itse esitti huojennuksen puolittamista osana 3,4 miljardin veronkirityksiä viime keväänä. Kokoomuksen kansanedustajan mielestä tämä osoittaa, ettei SDP:ssä ymmärretä, mistä työpaikat ja kasvu syntyvät.

”Tahdotaanko Suomesta tytäryhtiötalous? SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman puhuu siitä, miten yrityksien kasvulle on luotava edellytyksiä. Samalla olemassa olevat kotimaiset perheyritykset halutaan näköjään ajaa ulkomaiseen omistukseen paniikkimyynneillä. SDP:n ajatuspajan ehdotukset vaarantaisivat tuhansia yrityksiä ja satoja tuhansia työpaikkoja”, Valkonen jyrähtää.

Perheyrityksissä työskentelee yli 500 000 ihmistä. Yli 60-vuotiaista perheyrityksistä 36% suunnittelee sukupolvenvaihdosta. Jopa 70 % yrityksistä lykkäävät investointeja varautuessaan perintöveron maksuun. Sukupolvenvaihdoshuojennus on elintärkeä monen perheyrityksen jatkuvuuden kannalta.

”Tämä on jatkoa sille veronkiristyspolitiikalle, joka ajaisi kasvuun tarvittavat pääomat Suomesta. On silmiinpistävää, miten tämäkin SDP:n ehdotus on päinvastainen Murron työryhmän raportissa esitetyille kasvutoimille. Murron työryhmä esitti sukupolvenvaihdoshuojennuksen laajentamista. Me tarvitsemme kotimaisia yrityksiä ja kotimaista pääomaa, jotta Suomi voi menestyä. Verottamalla ne eivät kasva. Suomi tarvitsee suomalaisia omistajia. Verojen suunnan pitäisi olla alaspäin, ei ylös”, Valkonen toteaa.