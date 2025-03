Erikoisjoukot-kauden hurja startti: kokelaat kohtaavat pahimman mahdollisen – yksi on lähellä hukkua

Maailman rankimmaksi realityksikin kutsutun Erikoisjoukot-sarjan kolmas kausi starttaa ensi viikon tiistaina 18.3. Nelosella ja Ruudussa. Jo heti starttijaksossa nähdään dramaattisia hetkiä, kun kauden kokelaat Michael Ntima, Janne Kaperi, Ansku Bergström, Jessica Reiman, Kerttu Rissanen, Eino Heiskanen, Mira Ahola, Ömer Acar, Viljami Harjuniemi, Riku Nieminen, Ville Kaunisto, Daniel Ahola, Jasmine Pajari, Rami Hietaniemi, Hanna Tikander, Paula Joukanen ja Jari Sorsa talutetaan silmät ja korvat peitettyinä kaivoslammelle, jossa heidän on määrä ensin uida ja sitten nousta verkkoa pitkin kallionrinnettä ylös.

Tehtävä osoittautuu hengenvaaralliseksi Michael Ntimalle, joka alkaa panikoida ja osoittaa hukkumisen merkkejä heti veteen joutuessaan.

- Sua on kielletty hukkumasta, pysy pinnalla nyt siinä!, pääkouluttaja Janne Lehtonen komentaa Michaelia, joka huutaa apua ja painuu nopeasti pinnan alle.

Lopulta Michael painuu kokonaan pinnan alle ja merivoimien taistelusukeltajana vuosia työskennellyt kouluttaja Jan Knutti hyppää laiturilta kokelaan perään ja vetää tämän takaisin pintaan.

Myöhemmin jaksossa tilannetta käsitellään vielä uudelleen kuulusteluhuoneessa.

- Sä olit vajoamassa jo niin syvälle, että mä sain vaan sun päästä kiinni ja työnsin sut pinnalle, Knutti ripittää Michaelia kuulustelupöydän ääressä.

- Pinnalla pysyminen on mulle haaste, niin hassulta kuin se kuulostaakin, Michael sanoo.

- Tässä pitää olla ittelleen rehellinen. Se oli oikeesti tänään lähellä, Lehtonen muistuttaa.

- Mä en oo hakenut montaakaan, itse asiassa mä en oo hakenut yhtäkään elävää vedestä, kaikki ketä on haettu vedestä, ne on kuollu. Tänään oli poikkeustapaus, koska me oltiin ihan siinä vieressä, Knutti toteaa saaden Michaelin mietteliääksi.

VIDEO: Erikoisjoukkojen leiri saa dramaattisen alun – kokelas vajoaa kaivoslammen hyytävään veteen: "Apua!"

Uuden kauden starttijakso koettelee kilpailijoiden kestävyyttä myös monilla muilla tavoin. Moni kokelas joutuu kohtaamaan kaikista pahimman pelkonsa jo ensimmäisen päivän toisessa tehtävässä, jossa kokelaat käskytetään hiekkakuopalla maahan kaivettuihin puulaatikoihin makaamaan.

- Se, että te lähdette tälle leirille tarkoittaa, et teidän pitää syntyä uudelleen. Koska me tullaan hautaamaan teidät elävältä, Lehtonen sanoo vakavana,

Kokelaiden asetuttua laatikoihin, laatikoiden kannet suljetaan ja kouluttajat lapioivat hiekkaa päälle. Kukin kokelas makaa pienessä puuarkussaan pimeydessä, tietämättä kuinka kauan tehtävä kestää.

Suljettu ja ahdas paikka on monen kokelaas pahin painajainen. Ansku Bergström kertoo jaksossa lapsuuteen juurtavasta ahtaiden paikkojen traumasta, jossa muut lapset telkesivät hänet vessaan.

- Ahtaat paikat on sellainen, että mä hätäännyt ja tulee vaikea hengittää. Menee vaan semmoiseen paniikkiin.

VIDEO: Kokelaat äärimmäisessä painetestissä jo Erikoisjoukot-leirin ensimmäisenä päivänä – "Me tullaan hautaamaan teidät elävältä"

Starttijakso on nyt median esikatseltavissa Nelosen pressisaitilla.

Erikoisjoukot-ohjelman uusi kausi alkaa tiistaina 18.3. klo 21 Nelosella ja Ruudussa.

