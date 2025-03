Tampereella avataan Suomen toinen puu-Lidl

Tampereen Tesomalle on rakentunut Suomen toinen puu-Lidl, joka on tyypillisestä Lidl-myymälästä poiketen betonilattiasta ylöspäin rakenteeltaan pelkkää puuta. Puurakentamisen etuna on erityisesti rakentamisen pienempi hiilijalanjälki, sillä puu-Lidlin rakentamisesta syntyneet hiilidioksidipäästöt ovat jopa neljänneksen pienemmät kuin tyypillisellä myymälällä.

– Etsimme jatkuvasti ilmastoystävällisempiä tapoja rakentaa myymälöitämme ja puu onkin tätä ajatellen oiva rakennusmateriaali. Se on teräs- ja betonirakenteita kevyempää, mikä myös osaltaan auttaa pienentämään rakentamisen päästöjä, mutta myös nopeuttaa rakennustöitä. Puu myös toimii rakennuksen käytön aikana hiilivarastona, kertoo Lidlin kiinteistöpäällikkö Antti Isokoski.

Myymälän kannattelevat pilarit sekä ulko- ja kattorakenteet on tehty kotimaisesta puusta. Myymälän tunnistaa puumyymäläksi julkisivun harmaasta pystypuupaneloinnista, minkä lisäksi sisään astuessa puuta näkyy myymälän pinnoissa erityisesti sisäänkäynnin puupaneloinnissa sekä kattoparruissa. Myymälän rakentamisessa käytetty puu on PEFC-sertifioitua, mikä tarkoittaa, että puu on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä.

Ensimmäinen puurakenteinen Lidl avattiin Riihimäelle vuonna 2021. Puurakenteisia Lidl-myymälöitä on luvassa Suomeen myös jatkossa.

– Mielestämme puurakentaminen voi olla aidosti vaihtoehto sekarakentamiselle. Otimme Riihimäeltä kerätyt opit käyttöön ja kehitämme omaa puurakentamisen konseptiamme edelleen. Hyvinhoidettuna puu on todella pitkäikäinen materiaali, ja puumyymälässä voi rakenteiden puolesta myydä maitoa ja leipää jopa satojen vuosien päästä, Isokoski kertoo.

Luonnon monimuotoisuutta ja uusiutuvaa energiaa

Ilmastonäkökulman lisäksi Lidlissä huomioidaan rakentamisen aikana luonnon monimuotoisuus. Tätä ajatellen myymälätontilla on ennen rakennustöiden aloittamista tehty ekologinen kartoitus, jonka perusteella myymälän ympäristö suunnitellaan lähiluontoa kunnioittaen. Tesoman myymälän pihassa esimerkiksi nurmikivet nostavat pihapiirin viherkerrointa ja lahopuuasetelmat toimivat pesäpaikkoina hyönteisille.

Lämmitysmuotona Tesoman myymälässä on maalämpö, minkä lisäksi myymälän katolle asennetut aurinkopaneelit voivat tuottaa jopa 20 prosenttia myymälän vuosittaisesta energiantarpeesta. Lidl käyttää kaikessa toiminnassaan vain uusiutuvaa energiaa ja sitä voivat myös asiakkaat ladata autoihinsa myymälän pihassa olevasta sähköautojen latauspisteestä. Polkupyörällä ostoksille saapuvia asiakkaita ajatellen myymälän pihaan on asennettu tavallista enemmän pyörätelineitä.

Lidl kaikilla herkuilla

Puurakenteiden sisälle on syntynyt raikas ja tilava Lidl-myymälä. Heti myymälän etuosassa on vastassa raikas ja runsas heviosasto, joka on täynnä kotimaista satoa ja sesongin herkkuja. Myymälästä löytyy Lidlin rakastettu paistopiste sekä valikoima kotimaisia ja kansainvälisiä tuotteita. Helppokäyttöiset pikakassat sujuvoittavat erityisesti kiireisimmillä ostoksilla kävijöiden asiointia ja verkko-ostokset voi näppärästi noutaa Postin pakettiautomaatista.

– Hienoa päästä avaamaan Tampereelle uusi odotettu myymälä, jotta voimme entistä paremmin palvella alueen asiakkaitamme. Me Lidlillä panostamme siihen, että olemme helppo valinta asiakkaillemme ja meillä asiointi on mahdollisimman sujuvaa. Olemme juuri uudistaneet myymäläkonseptiamme ja Tesoman myymälässä sitä on ensimmäisten joukossa toteutettu käytännössä, vinkkaa myyntipäällikkö Mikko Laanniemi.

Tesomalla asiakkaita palvelee 23 kaupan alan ammattilaista myymäläpäällikkö Tiia Seppäsen johdolla. Tampereen 10. ja Suomen 208. Lidl-myymälässä vietetään avajaisia torstaina 13.3. aamukahdeksasta alkaen.

Lidl Tampere-Tesoma

Aukioloajat: ma–la 8–21, su 10–21

Myyntipinta-ala: n. 1280 m2

Osoite: Tesoman valtatie 30, 33300 Tampere