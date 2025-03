Jyväskylän kiinteistömarkkinoilla ei vielä merkkejä piristymisestä

Asuntorakentamisen volyymit ovat pudonneet jyrkästi nollakorkoajan huippulukemistaan. Vuokra-asuntojen rakentaminen painottuu nyt vahvasti valtion tukemaan tuotantoon. Myös toimitilojen uudisrakentaminen on pysynyt vähäisenä Jyväskylän seudulla.

Vuonna 2023 Jyväskylään valmistui Tilastokeskuksen mukaan alle 900 asuntoa, ja vuonna 2024 ennakkotietojen mukaan vain alle 700 asuntoa. Aloitettujen asuntojen määrä on jäänyt pieneksi, eikä nopeaa käännettä ole näkyvissä, sillä myönnettyjen asuntorakennuslupienkin määrä on ollut poikkeuksellisen matala sekä vuonna 2023 että 2024.

Kiinteistökauppamarkkinoilla toinen peräkkäinen hiljainen vuosi

Myös kiinteistökauppamarkkinoilla on edelleen hiljaista. KTI:n seurannan mukaan vuoden 2024 kiinteistökauppavolyymi jäi Suomessa noin 2,2 miljardiin euroon. Jyväskylän seudullakin ammattimaisten kiinteistökauppojen volyymi jäi varsin matalaksi, alle 50 miljoonaan euroon. Näin matalia vuosivolyymeja mitattiin sekä Jyväskylässä että koko Suomessa edellisen kerran 2010-luvun alkuvuosina.

Jyväskylän seudulla vuonna 2024 tehdyt kaupat olivat kooltaan melko pieniä, ja paikalliset sijoittajat olivat monessa kaupassa osapuolina. Kaupankäynnin odotetaan Suomessa jonkin verran vilkastuvan vuonna 2025, koska korkojen laskun myötä tuottovaatimukset ovat monilla kiinteistösektoreilla kääntymässä tai jo kääntyneet hienoiseen laskuun.

Jyväskylän asuntovuokrien nousu jatkui, vuokra-asuntojen käyttöasteet melko korkeita

Jyväskylän väkiluvun kasvu ja asuntotuotannon vähäisyys ovat pitäneet asuntovuokrat noususuuntaisina. KTI:n uusia vuokrasopimuksia kuvaava asuntovuokraindeksi nousi Jyväskylässä 2,7 prosenttia syys-joulukuussa 2024 alkaneissa sopimuksissa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Asuntovuokrien odotetaan jatkavan nousuaan myös vuonna 2025.

Loka-marraskuussa 2024 toteutetussa Raklin vuokra-asuntobarometrissa noin 60 prosenttia vastaajista ennakoi sekä pienten että suurten asuntojen vuokrien nousevan seuraavien 12 kuukauden aikana Jyväskylässä. Vuokra-asuntojen käyttöaste on pysynyt Jyväskylässä melko korkeana, vaikka se hieman laskikin vuoden 2024 aikana. KTI:n tietokantaan sisältyvien Jyväskylän vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen käyttöaste joulukuussa 2024 oli 95,3 prosenttia, mikä oli kolmanneksi korkein lukema yhdeksän suurimman kaupungin vertailussa.

Toimistojen tilakysynnän odotetaan pienenevän ja vuokrien laskevan

Toimistomarkkinoiden tilanne on pysynyt koko Suomessa haasteellisena, kun pysyvästi korkealle tasolle jäänyt etätyöskentely vähentää ja muuttaa yritysten toimistotilojen tarvetta. Heikkenevä taloustilanne on osaltaan kärjistänyt ja kiihdyttänyt muutosta. Muuttuvien työskentelytapojen myötä toimistotilakysyntä kohdistuu pääosin entistä laadukkaampiin tiloihin, joita toisaalta tarvitaan entistä vähemmän. Jyväskylässäkin moderneille toimistotiloille löytyy kysyntää, mutta kokonaisuudessaan toimistojen vajaakäyttöaste on jatkanut kasvamistaan kiihtyvällä tahdilla. Vuoden 2024 lopussa Jyväskylän toimistotiloista oli Catellan mukaan tyhjillään jo 15,3 prosenttia, kun vuotta aiemmin vajaakäyttöaste oli tasan 12 prosenttia. Liike- ja tuotannollisissa tiloissa Jyväskylän vajaakäyttöasteet ovat sen sijaan pysyneet matalina, ja ne jopa laskivat hivenen vuoden 2024 aikana.

Paikallisten asiantuntijoiden näkemykset toimistojen tilakysynnästä ovat Jyväskylässä negatiivisia. Lähes kaikki talvella 2025 toteutetun Alueellisen toimitilabarometrin vastaajat odottivat toimistojen tilakysynnän pienenevän ja tyhjän toimistotilan määrän kasvavan edelleen vuoden 2025 aikana. Toimistovuokrien kehitysodotuksetkin kääntyivät Alueellisessa toimitilabarometrissa kaikilla Jyväskylän toimistoalueilla viime vuoden kyselyä negatiivisemmiksi.

Lisätietoja:

Mikko Soutamo, johtava asiantuntija, KTI Kiinteistötieto Oy, puh. 050 5480 480

Kimmo Kurunmäki, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli, puh. 050 3736 144

Tiedote perustuu KTI Kiinteistötieto Oy:n Raklin toimeksiannosta toteuttamaan katsaukseen Jyväskylän seudun kiinteistömarkkinoista. Tietojen lähteinä on käytetty muun muassa KTI:n tietokantoja ja kiinteistöalan ammattilaisille suunnattuja barometrikyselyjä.