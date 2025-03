Salla Eckhardtin tietokirja Digitaalinen kiinteistöelinkaari — Rakennetun ympäristön paradigmamuutos on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Digitaalinen rakennuksen elinkaari ei ole pelkkä työkalujen tai prosessien kokoelma; se on kehys, joka haastaa meidät pohtimaan uudelleen rakennetun ympäristömme tarkoitusta ja sitä perintöä, jonka me tekijöinä jätämme jälkeemme. Kuvittele maailma, jossa jokaisen materiaalin alkuperä ja uudelleenkäyttö on jäljitettävissä, jossa suunnittelupäätökset perustuvat reaaliaikaisiin vaikutusten simulointeihin, ja jossa rakennukset eivät pelkästään kuluta resursseja, vaan myös tuottavat ja ylläpitävät niitä. Tämä on paradigman muutos, ja se on jo käynnissä.



Salla Eckhardt on suomalais-amerikkalainen arkkitehti ja kiinteistö- ja rakennusalan digitaalisen murroksen edistäjä. Hän kehitti ”digital building lifecycle” -konseptin alunperin vuonna 2018 työskennellessään suuren teknologiakonsernin kiinteistöliiketoiminnan innovaatiojohtajana. Konsepti on sittemmin levinnyt maailmalla, ja jalostuu digitaalisen murroksen tekijöiden viedessä alaa eteenpäin. Suomalaisille se esitellään vienti-innovaatiot mahdollistavana strategiakehyksenä.

ECKHARDT, SALLA : Digitaalinen kiinteistöelinkaari — Rakennetun ympäristön paradigmamuutos

96 sivua

Nidottu, pehmeäkantinen

ISBN 9789523813700

Ilmestymisaika: Maaliskuu 2025

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää osoitteeseen tilaukset@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.