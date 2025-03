Parlamentti: EU:n on edistettävä vahvoja turvatakuita Ukrainalle

Ehdotus 30 päivän tulitauosta tervetullut; Venäjän odotetaan suostuvan siihen ja lopettavan hyökkäykset

EU:n ja jäsenmaiden on merkittävästi lisättävä apua Ukrainalle

Halukkaiden maiden liittouma, joka osallistuu rauhansopimuksen täytäntöönpanoon EU:n johdolla, on tervetullut

Parlamentti pitää tervetulleena 11.3. ehdotettua 30 päivän tulitaukoa Venäjän ja Ukrainan välillä. Se odottaa hyökkääjävaltion eli Venäjän sitoutumista tulitaukoon, mikä tarkoittaa kaikkien Ukrainan siviiliväestöön, infrastruktuuriin ja alueeseen kohdistuvien hyökkäysten lopettamista.

Tekstin mukaan Yhdysvaltojen kanta Venäjän hyökkäyssotaan on ilmeisesti muuttunut, ja siihen on kuulunut ”Ukrainan avoin syyttäminen meneillään olevasta sodasta”. Tämän seurauksena EU ja sen jäsenmaat ovat nyt Ukrainan ensisijaisia strategisia liittolaisia, joiden on jatkossakin toimittava Ukrainan suurimpina avunantajina, toteaa parlamentti. EU:n jäsenvaltioiden täytyy merkittävästi lisätä Ukrainaan suunnattua apuaan, se lisää.

Ukrainalle annettava mahdollisuus torjua Venäjän hyökkäykset ja estää niitä



Parlamentti painottaa, että EU:n on edistettävä vahvoja turvatakuita Ukrainalle Venäjän tulevien hyökkäysten estämiseksi. Ukrainalle on annettava mahdollisuus ”torjua hätiköidyt sopimukset, jotka heikentävät sen turvallisuutta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ja saattavat altistaa Ukrainan ja muut Euroopan maat Venäjän uusille hyökkäyksille”, todetaan tekstissä. Ukrainan johtoa ei tule ”kiristää” antautumaan hyökkääjävaltio Venäjälle vain ”niin sanotun rauhansopimuksen” aikaansaamiseksi, parlamentti toteaa.

Euroopan turvallisuudesta ei voi neuvotella ilman EU:n osallistumista, todetaan tekstissä. Siksi mepit pitävät tervetulleena halukkaiden maiden liittouman perustamista mahdollisen rauhansopimuksen EU-johtoista täytäntöönpanoa varten. Parlamentti on samalla ”tyrmistynyt Yhdysvaltojen hallinnon politiikasta, jossa myötäillään Venäjää ja arvostellaan omia liittolaisia”.

Ukrainan EU-jäsenyysneuvotteluja nopeutettava

Ukrainan tulevaisuus on EU:ssa, linjaa parlamentti, ja kehottaa samalla nopeuttamaan sen jäsenyysneuvotteluja.

Parlamentin mukaan EU:n tulee valmistautua Ukrainan sodan jälkeiseen jälleenrakentamiseen uusilla rahoitusvälineillä, ja Venäjän on korvattava Ukrainassa aiheuttamansa valtavat vahingot. Siksi on jäädytetyt Venäjän valtion varat on takavarikoitava ja niitä on käytettävä Ukrainan puolustukseen ja jälleenrakentamiseen.

Lopuksi mepit pyytävät lisäpakotteita Venäjää ja pakotteiden kiertämiseen osallistuvia tahoja vastaan. Ne on laajennettava myös tahoihin, jotka antavat Venäjän sotilasteollisuudelle kaksoiskäyttötuotteita.

Päätöslauselma hyväksyttiin äänin 442 puolesta, 98 vastaan ja 126 tyhjää.