Stina Krookin säätiö jakaa yhteensä 227 500 euroa 28:lle kuva- ja näyttämötaiteen tekijälle

Stina Krookin säätiö tukee ja edistää kuva- ja näyttämötaidetta mukaan lukien musiikkia jakamalla vuosittain palkintoja ja stipendejä kiinnittäen erityistä huomiota Suomen ruotsinkieliseen väestöön. Keväällä 2025 Stina Krookin säätiö on jakanut yhteensä 28 stipendiä, joiden arvo on yhteenä 227 500 euroa.

– Näinä epävarmoina aikoina, joita leimaavat maailmanlaajuiset poliittiset jännitteet, disinformaatio ja suuret taloudelliset leikkaukset, kulttuurialalla on tärkeä rooli yhdistävänä voimana, ilmaisukeinona ja pohdinnan lähteenä. Kulttuuri on paljon muutakin kuin pelkkää viihdettä. Se on olennainen osa demokraattista, toimivaa ja hyvinvoivaa yhteiskuntaa, joka auttaa meitä ymmärtämään, kyseenalaistamaan, parantamaan ja luomaan yhteyksiä toisiimme. Siksi tuntuu entistäkin tärkeämmältä antaa kulttuurialan toimijoille konkreettinen tunnustus siitä uskomattoman arvokkaasta työstä, jota he tekevät koko yhteiskunnan hyväksi, sanoo Stina Krookin säätiön puheenjohtaja Susanne Homén-Lindberg.

Säätiö haluaa stipendien avulla tukea sekä lupaavia, uransa alussa olevia taiteilijoita että palkita jo asemansa vakiinnuttaneita merkittäviä taiteilijoita pitkäjänteisestä työstä taiteen parissa. Stipendit myönnetään ensisijaisesti yksityishenkilöille, mutta saajina voivat olla myös ryhmät ja instituutiot. Stipendejä ei voi hakea, vaan säätiö myöntää palkinnot asiantuntijoiden lausuntojen perusteella.

Kunniapalkinnot Ami Aspelundille, Carita Holmströmille ja Silja Rantaselle

Tänä vuonna Stina Krookin säätiö palkitsee kolme vahvaa naista heidän vankasta elämäntyöstään kulttuurialalla.

Ami Aspelund on monipuolinen musiikillinen lahjakkuus, joka on tehnyt vahvan jäljen musiikkimaailmassa. Hän ei ole vain esiintyjä, vaan myös musikaalitaiteilija, laulaja-lauluntekijä ja lauluvalmentaja, joka tarjoaa laulutunteja. Aspelundin työn laajuus on huikea. Vuonna 1973 alkaneen uransa jälkeen hän on työskennellyt lähes kaikkien musiikkityylien parissa, myös raskaan rockin parissa. Hän on julkaissut yli 20 albumia, tehnyt musikaaleja, estradishow’ta ja esiintynyt useilla eri kielillä.

”Kaikessa hänen tekemisessään on aina iloa, innostusta, rehellisyyttä ja suurta rakkautta musiikkiin, mikä kiteytyy erittäin korkeatasoiseksi taiteeksi”, lukee Ami Aspelundin kunniapalkinnon perustelutekstissä.

Carita Holmström on tehnyt ilmiömäisen viiden vuosikymmenen uran säveltäjänä, pianistina ja laulajana. Uran, joka jatkuu yhä edelleen. Hänen äskettäin kantaesityksen saanut oratorionsa Globe of Life on synteesi hänen luovasta työstään. Säveltämisen ja esiintymisen ohella Caritalla on ollut tärkeä rooli pedagogina, joka on kannustanut ja kouluttanut uusia muusikkopolvia. Hänen vaikutuksensa suomalaiseen musiikkielämään on ollut tuntuva, ja hän on saanut osakseen tunnusta sekä kotimaassa että ulkomailla.

Silja Rantasen maalaukset pohjautuvat usein erilaisiin arkkitehtonisiin muotoihin ja topografisiin elementteihin. Harkittu värien käyttö ja persoonallinen sivellinjälki korostavat toteutuksen ainutlaatuista viehätystä. Viime aikoina hän on saavuttanut menestystä mosaiikkitekniikoilla. Hän edusti Suomea Venetsian biennaalissa vuonna 1986 ja on voittanut useita palkintoja, muun muassa Ars Fennica -palkinnon vuonna 1996 ja Pro Finlandia -mitalin vuonna 2005. Oman taiteilijanuransa ohella Rantanen on opettanut kokonaista taideopiskelijoiden sukupolvea ensin Tukholman kuninkaallisen taidekorkeakoulun professorina ja myöhemmin 2010-luvulla Kuvataideakatemian professorina.

Tunnustus Matilda-musikaalin pääroolin esittäjille

Stina Krookin säätiö haluaa myös antaa tunnustusta lapsinäyttelijöille Alexandra Borgströmille, Lillian Buille ja Lisa Kulmalalle, jotka näyttelevät Svenska Teaternin päänäyttämöllä Matilda-musikaalin nimiroolia.

”Vastuu, jonka he tässä suuren mittakaavan tuotannossa ottavat, on mittava, ja heidän työskentelynsä on vaikuttavaa, energistä ja vahvasti läsnä olevaa. Borgströmin, Buin ja Kulmalan musiikillinen ja näyttämöllinen tekeminen on vaikuttavaa ja ennen kaikkea he tuovat esitykseen sielukkuutta ja lämpöä”, lukee stipendin perustelutekstissä.

Muita stipendiaatteja ovat muun muassa Johanna Grüssner, Anna-Maria Helsing, Karolina Karanen ja Emma Salokoski.

Kutsu medialle

Toivotamme median edustajat lämpimästi tervetulleiksi mukaan palkintojenjakotilaisuuteen, joka järjestetään torstaina 13. maaliskuuta klo 16.00 SFV:n talossa juhlasali G18:ssa osoitteessa Yrjönkatu 18, Helsinki.