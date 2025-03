Kaisa Viitala ja Freida McFadden voittivat Storytel-palkinnon

Romantiikka ja feelgood -sarjassa parhaan äänikirjan palkinnon voitti Kaisa Viitalan "Klaanin vieraana" (Karisto). 1700-luvun Skotlantiin sijoittuva romaani ravistelee käsityksiä romanttisen viihteen sankarittarista ja käsittelee muita nykyajan ajankohtaisia teemoja, kuten vammaisuuden ja romanttisen rakkauden suhdetta. Romaanin on lukenut Emma Louhivuori.

Teoksen kirjoittanut Kaisa Viitala on viestintäsuunnittelija, historiantutkija ja kirjailija. Romaanin päähenkilön Agnesin taustalla ovat Viitalan omat kokemukset arjesta synnynnäisen tuki- ja liikuntaelinsairauden kanssa. Kirja aloitti Nummien kutsu -sarjan, joka sai loistavan vastaanoton ja myi yli 10 000 kappaletta vuonna 2024. Se sai myös Kynnys ry:n myöntämän Kunnia-Vimman. Sarjan toinen osa, Klaanin suojeluksessa ilmestyy 14.3.2025.

Jännitys ja dekkarit -sarjan parhaan äänikirjapalkinnon vei trillerien kuningatar Freida McFadden. "Kotiapulaisen salaisuus" (Otava) on huippusuositun Kotiapulainen-sarjan toinen osa ja sen on suomentanut Jussi Tuomas Kivi. Äänikirjan lukee Sanna Majuri.

Yhdysvaltalaisen Freida McFaddenin menestystarina ja ilmiömäinen suosio ovat vertaansa vailla. Siviiliammatiltaan aivovammoihin erikoistuneen lääkärin psykologiset trillerit ovat nousseet suursuosioon ympäri maailmaa, mm. New York Timesin listaykköseksi ja USA Todayn, Publishers Weeklyn ja Sunday Timesin myyntilistoille. Yli 40 kielelle käännettyjä kirjoja on myyty maailmanlaajuisesti lähes 18 miljoonaa kappaletta, Suomessakin yli 180 000 kappaletta. McFadden on voittanut myös Goodreads Choice -palkinnon parhaan trillerin kategoriassa. Tuotteliaalta McFaddenilta julkaistaan tänä vuonna vielä peräti kolme kirjaa, ja loppuvuodesta 2025 McFaddenin tuotantoa nähdään valkokankaalla, kun Kotiapulainen-elokuva saa ensi-iltansa.

Storytel-palkinto on 1000 € ja se jaetaan sekä kirjailijalle että äänikirjan lukijalle. Jos voittaja on ulkomainen käännösteos, kirjailijan sijaan palkinnon saa kääntäjä.