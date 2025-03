Kreate urakoi 58 miljoonalla eurolla Helsinki–Riihimäki-ratahankkeella – Uusin urakkasopimus allekirjoitettiin maaliskuussa

Infrarakentaja Kreate tekee yhteistyötä ja yhteensovittamista mittavalla Helsinki–Riihimäki-ratahankkeella, kun yhtiön toteuttamat samanaikaiset ja eritahtiset urakat etenevät Keravan Kytömaalta Järvenpään Ainolaan ja Järvenpään Purolasta kohti Tuusulan Nuppulinnaa.

Ensimmäiset kolme Väyläviraston tilaamaa urakkaa Kytömaan ja Ainolan välillä käynnistyivät touko–kesäkuussa 2023 ja valmistuivat joulukuussa 2024. Viime syksynä Kreate siirtyi pääradan toiselle puolelle rakentamaan Kytömaalta Järvenpäähän muun muassa neljää kilometriä uutta läntistä raidetta, viittä siltaa ja kuutta vaihdetta. Uusin urakka käynnistyi maaliskuussa 2025, kun Kreate allekirjoitti sopimuksen Väyläviraston kanssa pylväsperustusurakka 2:sta välille Purola–Nuppulinna.

– Olemme panostaneet urakoiden kilpailutuksiin innovoimalla uusia ratkaisuja sekä hyödyntämällä eri yksiköidemme osaamista, mikä on lisännyt myös kustannustehokkuutta. Tiukoissa aikatauluissa toimimista ovat helpottaneet hyvä yhteistyö tilaajan kanssa sekä töiden onnistunut yhteensovittaminen. Säännölliset palaverit ovat taanneet sen, että esimerkiksi etukäteen suunniteltujen katkojen aikana ei tule yllätyksiä, kertoo ratarakentamisen työmaapäällikkö Arttu Ketonen Kreatelta.

Ensi kesän rataliikennekatko pitää infrarakentajat kiireisinä

Kesästä 2025 tulee erityisen kiireinen, sillä heinä–elokuun vaihteen kahden viikon rataliikennekatko tietää hetkiä, jolloin Kreaten Helsinki-Riihimäki-hankkeen työmailla ei ole aikaa ylimääräisiin tuumaustaukoihin.

– Työskentelemme kolmessa eri kohteessa täydellä teholla, jotta rata saadaan aikataulussa liikenteelle. Leikkaamme reilu 5 000 kuutiota maata, lyömme paalua 2,5 kilometriä ja valamme paalulaattaa vanhan radan alle yli 4 00 kuutiota. Lisäksi palautamme ratakerrokset takaisin sekä asennamme kiskot ja pöllit takaisin, Ketonen luettelee.

Siltojen ja raidekilometrien lisäksi urakassa on tehty mittavia pohjarakentamisen töitä Kreaten yhteisyritys KFS Finlandin toimesta. Tähän mennessä Kreaten Helsinki-Riihimäki-urakoissa on stabiloitu 115 226 metriä 129 000 metristä sekä lyöty noin 30 000 metriä paaluja. Samalla on tehty omanlaista historiaakin: lyöntipaalutuksessa on vastikään otettu käyttöön radiopuhelinkuulosuojaimet ensimmäisenä KFS Finlandin työmailla.

– Radiopuhelinyhteyden ansiosta kuskin ja apumiehen kommunikaatio paranee merkittävästi, kun ei työskennellä pelkkien käsimerkkien varassa. Tai jos apumies huomaa jo kauempana ollessaan virheen tai riskitilanteen, hän voi välittömästi puhua kuljettajan kanssa. Muuttuviin tilanteisiin voidaan reagoida nyt paljon nopeammin ja näin myös työn tehokkuus ja turvallisuus kasvavat, Ketonen valottaa.

Ahkeraa kiertotalouden hyödyntämistä hankkeella

Kreate on hyödyntänyt HERI-urakoissaan myös vahvaa kiertotalousosaamistaan. Yhtiön omille kiertotalousalueille on toimitettu purku- ja ylijäämäbetonia uudelleen käsiteltäväksi. HERI-urakoille on puolestaan hyödynnetty noin 11 400 tonnia Kreaten Tikkurilantien kiertotalousalueella Vantaalla tuotettua KreMu-betonimursketta.

– Saimme käytännössä työmailla syntyneet betonijätteet takaisin työmaille hyödynnettäväksi. Olemme toimittaneet hankkeille yli 1 000 tonnia vanhoja rakennekerroksia uudelleen käytettäväksi ja hankkeelta tulleet yli 350 betonista ratapölkkyä meni puolestaan ulkopuoliselle taholle aurinkokennojen jalustoiksi, kertoo kiertotalouden tuotantopäällikkö Topias Lahti Kreatelta.

Kiertotalouden osallistuminen urakoihin jo laskentavaiheessa on auttanut kehittämään sopivimmat ja kustannustehokkaimmat kiertotalouden ratkaisut.

– Näin tuemme kestävää kehitystä ja parannamme projektien materiaalinhallintaa. Esimerkiksi betonimurske on yli puolet edullisempaa kuin neitseellinen kalliomurske, joten myös kustannussäästö on merkittävä.

Yksi erityisimmistä onnistumisista liittyy kuivakuorisaveen. Lahti kertoo, että Kreate on käyttänyt sitä Mäntsälän Hirvihaaran kiertotalousalueella suojavallin rakentamisessa. Vallin pintarakenteen tiiviskerrokselle on tiukka vaade vedenläpäisevyysarvojen suhteen, ja HERI-urakoilta sattui löytymään siihen soveltuvaa kuivakuorisavea, jota saatiin hyödynnettyä yli 18 000 tonnia.

Kreaten nyt urakoimat Helsinki–Riihimäki-hankkeen työt valmistuvat heinäkuuhun 2027 mennessä.

Kreaten urakat Helsinki–Riihimäki-hankkeella



Valmistuneet:

Ensimmäinen rataurakka käynnistyi toukokuussa 2023. Keravan Kytömaan ja Järvenpään Ainolan välille rakennettiin yli 3 kilometriä raidetta, neljä siltaa ja yhdeksän vaihdetta. Samalla parannettiin ja vahvistettiin radan pohjaolosuhteita sekä tehtiin tie- ja katutöitä. Urakan arvo oli yli 10 miljoonaa euroa ja se valmistui joulukuussa 2024.

Toisessa rataurakassa ja samaan aikaan kesäkuussa 2023 voitetussa sähkörataurakassa rakennettiin Ainolan uuden seisakkeen itäisen laiturin rakenteet, hissikuilu ja alikäytävän silta sekä suunniteltiin ja sähköistettiin noin 3,5 kilometriä rataa. Urakkaan kuului myös yli 7 kilometriä ajojohdintöitä. Urakoiden yhteisarvo oli lähes 7 miljoonaa euroa ja ne valmistuivat joulukuussa 2024.





Käynnissä: