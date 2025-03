Mepit haluavat EU:n vahvistavan omaa turvallisuuttaan

Lisäammuksia ja lisäaseita toimitettava Ukrainaan

Tarvitaan varautumistoimia ja yhteistä koordinointia

Turvallisuusaiheisia päätöksentekoprosesseja yksinkertaistettava

ReArm-suunnitelma on tervetullut

Keskiviikkona hyväksytyssä päätöslauselmassa Euroopan parlamentti korostaa nopeaa toimintaa EU:ssa alueen turvallisuuden takaamiseksi. Tämä tarkoittaa kumppanuuksien vahvistamista samanmielisten toimijoiden kanssa ja riippuvuuksien vähentämistä EU:n ulkopuolisista toimijoista.

Euroopan komission ja EU:n ulkosuhdejohtajan odotetaan esittelevän ensi viikolla Eurooppa-neuvostolle Euroopan puolustuksen tulevaisuutta käsittelevän ns. valkoisen kirjan, ja parlamentin mukaan sen tulee sisältää konkreettisia ja ”uraauurtavia” toimia. Mepit pitävät tervetulleena komission puheenjohtajan 4.3. tekemää ReArm Europe -esitystä.

Eurooppa turvallisuuden takaajana

Mepit korostavat, että EU:n on tuettava Ukrainaa ja parannettava omaa selviytymiskykyään. Päätöslauselmassa todetaan, että ”Euroopan alueelliseen koskemattomuuteen tällä hetkellä kohdistuva sotilaallinen uhka on vakavin sitten kylmän sodan päättymisen”. Lisäksi siinä kehotetaan EU:n ja Naton jäsenvaltioita sekä kansainvälisiä kumppaneita poistamaan kaikki rajoitukset Ukrainaan toimitettavilta asejärjestelmiltä, jotta Ukraina voisi iskeä Venäjällä sijaitseviin sotilaskohteisiin.

Venäjä, jota tukevat sen liittolaiset, kuten Valko-Venäjä, Kiina, Pohjois-Korea ja Iran, on merkittävin suora ja välillinen uhka EU:lle ja sen turvallisuudelle, toteavat mepit. Yhdysvaltain hallinnon viimeaikaiset teot ja lausumat ovat myös aiheuttaneet huolta maan tulevasta suhtautumisesta Venäjään, Natoon ja Euroopan turvallisuuteen. Mepit tuomitsevat Yhdysvaltain Grönlantia koskeneet uhkaukset. He painottavat, etteivät EU:n puolustustoimet ”saa jäädä kooltaan suppeiksi, soveltamisalaltaan hajanaisiksi ja toteutukseltaan hitaiksi”. Tämän takia mepit vaativat lisäponnisteluja sotilaallisten sitoumusten muodossa sekä teollisuuden, teknologian ja tiedustelun yhteydessä.

Valmius varautua kaikkiin sotilaallisiin uhkiin

Tekstissä todetaan, että EU:n hallinnon on pystyttävä tarvittaessa nopeuttamaan menettelyjä erityisesti sodan tai muun laajan turvallisuusuhan kohdalla. Vaikka mepit korostavat EU:n ja Naton välistä kumppanuutta, he kehottavat myös kehittämään täysin toimintakykyisen Naton eurooppalaisen pilarin, joka pystyy myös toimimaan tarvittaessa itsenäisesti.

Mepit katsovat, että EU:n on määriteltävä puolustusteollisuutta koskeva selkeä ja yhtenäinen pitkän aikavälin visio. He ehdottavat myös, että jäsenvaltioiden yhteishankintoja puolustustarvikkeissa lisätään merkittävästi ja painottavat Euroopan puolustusta koskevan päätöksenteon yksinkertaistamista. He kannattavat puolustusministerineuvoston perustamista ja siirtymistä yksimielisyydestä määräenemmistöpäätöksiin puolustuskysymyksissä, lukuun ottamatta sotilasoperaatioita, joihin liittyy toimeenpanovaltuudet.

Parlamentti varoittaa, että ilman suuria investointeja Euroopan turvallisuus- ja puolustustavoitteet eivät toteudu, ei Ukrainan tuen eikä Euroopan yhteisen turvallisuuden parantamisen osalta. Meppien mukaan ”kiireelliset tarpeet eivät voi odottaa seuraavaa monivuotista rahoituskehystä”. He pyytävät ”innovatiivisia ratkaisuja lisärahoituksen löytämiseksi viipymättä”, mikä voi tarkoittaa esimerkiksi puolustusalan joukkovelkakirjoja laajamittaisten investointien rahoittamiseksi.

Päätöslauselma hyväksyttiin äänin 419 puolesta, 204 vastaan ja 46 tyhjää.