Pikkuhuuhkajat nimetty maaliskuun otteluihin Georgiaa ja Sloveniaa vastaan

Alle 21-vuotiaiden maajoukkue (2002 ja myöhemmin syntyneet) aloittaa valmistautumisensa Slovakiassa kesäkuussa pelattavaan EM-lopputurnaukseen maaliskuussa Turkin Belekissä.

Belekissä Suomen vastustajiksi asettuvat Georgian ja Slovenian alle 21-vuotiaiden maajoukkueet. Molemmat vastustajat ovat myös valmistautumassa kesällä pelattavaan EM-lopputurnaukseen, jossa Slovenia pelaa B-lohkossa, Georgia C-lohkossa ja Suomi D-lohkossa.

Päävalmentaja Mika Lehkosuo nimesi joukkueensa maaliskuun otteluihin joukkueenjulkistustilaisuudessa 12.3.

– Saadaan erittäin hyvät valmistavat pelit. Jo pitkään meidän joukkueellamme on ollut jokaiselle leirille yksi isompi teema. Tällä leirillä teemana on valmistautuminen, ja sitä möyhitään erilaisilla leikeillä ja muillakin tavoilla, joilla leiristä tehdään pelkkiä maaotteluja merkityksellisempi. Merkityksellisyys on ollut meille tärkeä asia, Lehkosuo kertoo.

Tilaisuudessa nimettiin myös Huuhkajien uuden päävalmentaja Jacob Friisin ensimmäinen joukkue samassa ikkunassa pelattaviin MM-karsintaotteluihin Maltaa ja Liettuaa vastaan. 2002 tai myöhemmin syntyneistä pelaajista Huuhkajien matkaan lähtee Matti Peltola – muut pelaajat olivat Lehkosuon joukkueen käytettävissä.

Lehkosuon mukaan rannalle jäi erinomaisia pelaajia. Terveyssyistä sivuun jäivät Rony Jansson ja Naatan Skyttä.

– Muuten terveystilanne joukkueessa on erittäin hyvä, ehkä parempi kuin koskaan minun aikanani, Lehkosuo sanoo ja koputtaa samalla puista pöytää.

– Muutama päivä leirin alkuun aikaa, ja kaikkea voi vielä tapahtua.

Lehkosuo odottaa maaliskuun tapahtumaa kovalla innolla.

– Tässä on vierähtänyt omasta perspektiivistäni vähän liiankin pitkä aika edellisistä peleistä. Kiva nähdä taas pelaajia ja taustatiimiäkin yhdessä taas. Mitä pelaajia olen nähnyt, siellä on paljon innostusta päästä pelaamaan yhdessä, Lehkosuo summaa.

Suomen joukkue (aiemmat seurat Suomessa)

Lucas Bergström (mv), Chelsea FC (TPS, Pargas IF)

Elmo Henriksson (mv), Sporting Gijón (HJK, IFK Mariehamn, KyIF)

Roope Paunio (mv), SJK (FC Honka)

Doni Arifi, KuPS (Ilves, FC Honka)

Tomas Galvez, SC Cambuur

Luka Hyryläinen, SSV Ulm (HJK)

Teemu Hytönen, Ilves (VPS, Närpes Kraft)

Oiva Jukkola, Ilves (PJK)

Topi Keskinen, Aberdeen FC (HJK, MP, SavU)

Ville Koski, NK Istra (FC Honka, TuPS, PKKU)

Luka Kuittinen, FC Inter (SalPa, RoPS, TP-47)

Otso Liimatta, FC Famalicão (AC Oulu, OLS, Tervarit)

Adam Marhiev, Aris Limassol (HJK, FF Jaro)

Samuli Miettinen, KuPS

Tony Miettinen, Mjällby AIF (KuPS, AC Oulu, SiPS)

Dario Naamo, SKN St. Pölten (SJK, FC Honka, KäPa, TiPS)

Niklas Pyyhtiä, FC Südtirol (FC Honka, TPS, TuNL)

Juho Talvitie, Heracles Almelo (Ilves)

Casper Terho, SC Paderborn (HJK, MPS, Valtti, PK-35, FC Kontu)

Santeri Väänänen, Rosenborg BK (HJK, PPV)

Leo Walta, IK Sirius (HJK, PPS)

Kalle Wallius, Ilves (IFK Mariehamn, HJK, HPS)

Miska Ylitolva, HJK (KTP, RoPS, Tervarit, FC Santa Claus Juniorit)

Ottelut

Lauantai 22.3. klo 16 (17 paikallista aikaa): Suomi - Georgia, Calista Sports Center, Belek

Tiistai 25.3. klo 16 (17 paikallista aikaa): Suomi - Slovenia, Calista Sports Center, Belek

Lisätiedot:

ALLE 21-VUOTIAIDEN MAAJOUKKUE

Niko Tykkyläinen, tiedottaja

niko.tykkylainen@palloliitto.fi

0405590646