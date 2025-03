Helsinki etsii kehittäjää Haltialan kotieläintilalle – konseptikilpailusta päättää lautakunta

Haltialan tila on erityisesti lapsiperheiden suosima ympärivuotinen vierailukohde, jossa pääsee katsomaan erilaisia eläimiä, kuten lampaita ja lehmiä. Haltialan kotieläintila sijaitsee Pohjois-Helsingissä Vantaanjoen kupeessa Tuomarinkylän alueella. Tilan ja läheiset Kellarimäen ja Niskalan rakennukset omistaa Helsingin kaupunki.

Uutta toimintaa kotieläintilan rinnalle

Kilpailu on suunnattu maatalous- ja matkailualan yrittäjille tai näiden muodostamille ryhmittymille, joilla on kokemusta kotieläintilan hoidosta ja vastaavanlaisesta yritystoiminnasta.

Kilpailussa etsitään laadukasta ja toteuttamiskelpoista ehdotusta, jossa tilan eläimet sekä alueen rakennukset myydään ostajalle, joka peruskorjaa rakennukset. Ehdotus voi rakentua esimerkiksi maatilamatkailun, majoitus- ja ravintolatoiminnan tai virkistyksen ympärille. Tavoitteena on kehittää alueen palveluita entistä monipuolisemmiksi.

Myös ympäristökasvatus tai alueen kulttuurihistoriaan nojautuvat palvelut ovat mahdollisia, mutta kotieläintilan on sisällyttävä uuteen konseptiin.

Haltialan, Kellarimäen ja Niskalan alueilla on yhteensä 29 rakennusta/rakennelmaa, joista useimmat ovat suojeltuja. Lisäksi Haltialan ja Niskalan alueilla on useita rakennuspaikkoja. Uuden rakennuksen rakentaminen Haltialan entisen päärakennuksen paikalle on mahdollista, mutta siitä tulee keskustella kaupunginmuseon kanssa.

– Mahdollisuutena on laajentaa toimintaa ja tarjota kaupunkilaisille nykyistä enemmän palveluita. Esimerkiksi pienimuotoinen majoitustoiminta saattaa olla mahdollista, mutta mitään huvipuistoa ei ole tulossa Haltialaan, sanoo projektipäällikkö Anu Hämäläinen Helsingin kaupungilta.

Maisema- ja luontoarvot tulee huomioida

Uuden konseptin tulee vahvistaa ja huomioida alueen maisema- ja luontoarvot sekä luonnon monimuotoisuus. Esitetyn toiminnan tulee soveltua arvokkaaseen kartanomiljööseen. Luonnon lisäksi yksi alueen keskeinen vetovoimatekijä on sen sydämenä oleva aito, toimiva maatila.

– Toivomme, että kilpailuun osallistuvat hyödyntävät suunnitelmissaan eri vuodenaikojen tarjoamia mahdollisuuksia ja pohtivat, miten voisivat parhaiten vastata alueen vierailijoiden toiveisiin, sanoo Hämäläinen.

Eläimet siirtyvät uudelle omistajalle

Haltialan tilan kotieläimet siirtyvät kaupassa konseptikilpailun voittajalle. Tilalla on lehmiä, lampaita, vuohia ja kanoja. Tällä hetkellä tilalla on noin 60 eläintä. Konseptikilpailussa uudelta toimijalta edellytetään kokemusta eläintenhoidosta tai vastaavanlaisen tilan pyörittämisestä.

Ladut, ulkoilureitit ja pellot säilyvät ennallaan

Haltialan ympäristössä kulkevat ulkoilureitit ja ladut säilyvät ennallaan ja kaupunkilaisten käytössä. Kaupungin omistamilta pelloilta voi jatkossakin käydä kesäisin poimimassa herneitä ja auringonkukkia. Uusi vuokralainen voi mahdollisesti vuokrata joitain peltoja käyttöönsä.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee kilpailua 18. maaliskuuta

Haltialan kotieläintilan omistaa Helsingin kaupunki ja sen toiminnasta vastaa kaupungin omistama rakentamispalveluliikelaitos Stara. Alueella toimii vuokralaisena mm. ravintola Wanha Pehtoori.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee konseptikilpailun järjestämistä ja rakennusten myyntiä kokouksessaan 18. maaliskuuta. Lautakunnan asialista julkaistaan perjantaina 14. maaliskuuta verkossa. Alustavan suunnitelman mukaisesti konseptikilpailu alkaisi keväällä 2025.