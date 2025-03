Helsinkiläisnuorilla pitää olla mahdollisuus opintoihin Helsingissä: lisää opiskelupaikkoja korkeakouluihin

Suomessa koulutus on ollut pitkään keskeinen osa yhteiskunnan menestystä, mutta viimeaikaiset raportit paljastavat huolestuttavaa kehitystä. OECD:n mukaan suomalaisten nuorten koulutustaso on laskenut keskitason alapuolelle, ja Suomi jää EU:ssa jälkeen. Tämä osoittaa, että ilman riittäviä korkeakoulujen aloituspaikkoja ja panostuksia koulutukseen Suomen osaamistaso ei voi nousta.

“Hakijasuma näkyy erityisesti Helsingissä ja Uudellamaalla, eli täällä korkeakoulujen aloituspaikkojen lisääminen on erityisen kiireellistä. Helsingissä tuhannet nuoret jäävät ilman opiskelupaikkaa vuosittain. Tämä ei ole vain yksilön tragedia, vaan myös yhteiskunnallinen ongelma”, kansanedustaja ja Helsingin Vihreiden kuntavaaliehdokas Fatim Diarra linjaa.

Ilman mahdollisuutta korkeakoulutukseen monet nuoret jäävät sivuun työmarkkinoilta tai päätyvät hakeutumaan alhaisemman tason koulutuksiin. Pitkällä aikavälillä tämä vaikuttaa negatiivisesti talouteen ja hyvinvointiin.

“Helsingissä ja sen lähikunnissa aloituspaikkojen ja kysynnän välinen kuilu on suuri. Tämä on erityisen ongelmallista, koska Helsinki on Suomen talouden ja innovaatioiden keskus. Jos nuoret eivät pääse kouluttautumaan täällä, se heikentää koko maan osaamispohjaa”, Diarra muistuttaa.

Diarra lisäisi korkeakouluihin aloituspaikkoja: “Suomi ei voi nostaa osaamistasoaan ilman koulutettua kansaa. Jos nuorille ei tarjota nykyistä enemmän paikkoja korkeakouluista, he jäävät paitsi koulutuksesta ja työelämän mahdollisuuksista. Tämä on uhka, joka ei saa toteutua.”

Helsingin Vihreiden mukaan korkeakoulujen aloituspaikkoja on lisättävä, ja ne on oltava saavutettavissa kaikille halukkaille. Tämä edellyttää poliittista tahtoa ja taloudellisia panostuksia, jotta nuorten koulutuskysyntään voidaan vastata ja tarjota kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet.

“Suomen tulevaisuus ei voi perustua vain niiden nuorten varaan, jotka ovat päässeet korkeakouluun. Meidän on huolehdittava siitä, että kaikilla nuorilla on mahdollisuus koulutukseen. Ilman tätä on riski, että osaamisemme heikkenee ja kilpailukykymme jää jälkeen globaalista kehityksestä. On aika toimia – lisää aloituspaikkoja, lisää osaamista!” Diarra vaatii.