Haku iltapäivätoimintaan alkaa 17.3. – Kivaa tekemistä pienille oppilaille koulupäivän jälkeen

Koululaisten iltapäivätoiminta on suunnattu 1.–2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille. Se tarjoaa lapselle mukavaa ohjattua tekemistä koulupäivän jälkeen.

Iltapäivätoiminnassa leikitään, liikutaan ja ulkoillaan. Lapsi viettää aikaa toisten lasten kanssa ja saa uusia kavereita. Monipuolinen välipala on myös osa iltapäivätoimintaa.

− Siellä on paljon kivaa puuhaa!, kertoo iltapäivätoimintaan osallistunut 7-vuotias Ava.

− Toiminnassa tärkeää on kavereiden kanssa yhdessä tekeminen. Ohjattu ja mielekäs toiminta sekä turvallinen toimintaympäristö tukevat lapsen hyvinvointia, toteaa puolestaan perusopetuksen vapaa-ajan palveluiden päällikkö Tarja Tapper Helsingin kaupungilta.

Iltapäivätoiminta sujuvoittaa perheen arkea, ja helsinkiläiset vanhemmat ovat olleet hyvin tyytyväisiä toiminnan laatuun. Iltapäivätoiminta sai vuoden 2024 perusopetuksen asiakaskokemuskyselyssä erinomaiset arvosanat. Toiminta on maksullista.

Tulevien ekaluokkalaisten huoltajat voivat tehdä Wilma-tunnuksen itselleen 17.3. alkaen

Iltapäivätoimintaan haetaan Wilmassa, jossa huoltajat muutoinkin hoitavat lapsensa koulunkäyntiin liittyviä asioita. Syksyllä koulunsa aloittavien lasten huoltajat, joilla ei ole vielä Wilma-tunnusta, voivat tehdä tunnuksen Suomi.fi-tunnistautumisen avulla 17.3.2025 alkaen.

Näin huoltaja saa Wilman käyttöönsä jo ennen lapsen koulun aloittamista. Myös ne tulevien ekaluokkalaisten huoltajat, joilla on jo Wilma käytössä, voivat liittää koulun aloittavan lapsensa omaan Wilma-käyttäjäprofiiliinsa.

Ohjeet Wilma-tunnusten tekemiseen löytyvät sivulta hel.fi/wilma.

Jos huoltajalla ei ole mahdollista hakea iltapäivätoimintapaikkaa Wilmassa, hakemuksen voi vaihtoehtoisesti tehdä PDF-lomakkeella. Tarkemmat ohjeet löytyvät verkkosivulta hel.fi/iltapaivatoiminta.

Paikka tarjotaan hakuaikana hakeneille

Iltapäivätoimintaa järjestetään kouluilla ja koulujen läheisyydessä, yhteensä noin 250 toimintapaikassa eri puolilla kaupunkia. Toimintapaikasta riippuen ohjattu toiminta kestää kello 16:een tai kello 17:een saakka.

Vuosittain noin 11 000 helsinkiläistä lasta osallistuu toimintaan. Paikkaa tarjotaan kaikille hakuaikana hakeneille 1.–2.-luokkalaisille. Jos paikka ei järjesty juuri siitä toimintapaikasta, josta paikkaa on haettu, lapselle tarjotaan paikkaa toisesta alueen toimintapaikasta.

Paikkoja jaettaessa ei ole merkitystä sillä, mihin aikaan hakuajan sisällä hakemus on lähetetty. Jos toimintapaikkaan on enemmän hakijoita kuin paikkoja, etusijalla ovat 1.-luokkalaiset ja erityisen tuen oppilaat. Kaikki paikkaa hakeneet saavat paikan jostain alueen toimipaikasta.

Iltapäivätoiminta on maksullista, ja maksuun sisältyy välipala ja vakuutus. Jos lapsi on toiminnassa kello 16 saakka, kuukausimaksu on 100 euroa. Kello 17 saakka kestävässä toiminnassa maksu on 120 euroa kuukaudessa. Tulojen perusteella huoltaja voi hakea maksun alentamista tai vapautusta maksusta.





Lisätietoja:

Tarja Tapper, tarja.tapper@hel.fi

perusopetuksen vapaa-ajan palveluiden päällikkö

Helsingin kaupunki, kasvatus ja koulutus