Pirkanmaan lumikertymät pieniä – kevättulvat jäämässä vähäisiksi​

Pirkanmaalla kevättulvista on tulossa ennusteiden mukaan keskimääräistä pienempiä. Lunta on tänä vuonna satanut vähemmän verrattuna viime vuosiin. Pitkän ajan keskiarvoihin verrattuna kokonaislumikertymä on jäämässä vähäiseksi koko Pirkanmaalla.

Pohjois-Pirkanmaalla lumikertymät ovat noin puolet pienempiä verrattuna keskimääräiseen lumikertymään. Pirkanmaan eteläosat ovat pääasiassa jo lumettomia.

– Leuto talvi aiheutti sen, että lumet sulivat useaan otteeseen eikä lunta päässyt kertymään suuria määriä. Sulamisen takia juoksutuksia säännösteltiin järvillä ajankohtaan nähden keskimääräistä enemmän. Vetenä tulleet talven sateet aiheuttivat myös sen, että isoilla säännöstelemättömillä järvillä, kuten Iso-Längelmävedellä ja Iso-Tarjannevedellä, vedenkorkeudet ovat ajankohtaan nähden keskimääräistä korkeammalla, kertoo vesitalousasiantuntija Sini Heikkilä Pirkanmaan ELY-keskukselta.

On huomioitava kuitenkin, että kevään tulvien suuruuden ennustamiseen vaikuttaa loppujen lumien sulamisnopeus, mahdolliset sateet sekä se, kuinka iso osa sulavasta lumesta ja sateista päätyy maaperään ja pohjavesiin.

– Tällä hetkellä Pirkanmaalla maaperä on märkää ja pohjaveden korkeus on keskiarvoa suurempi. Näissä olosuhteissa sateet valuvat nopeasti maaperästä vesistöihin ja voivat aiheuttaa nopeata vedenkorkeuden nousua järvissä ja virtaamien kasvua joissa. Vesi ei imeydy märkään maaperään, vaan se valuu maanpintaa pitkin kulkeutuen vesistöihin, kertoo Pirkanmaan ELY-keskuksen vesitalousasiantuntija Nina Parviola.

Uudet säännöstelyluvat heti käyttöön Näsijärvellä ja Pyhäjärvellä

Tavanomaisina lumitalvina Pirkanmaan suurimmilla säännöstellyillä järvillä eli Näsijärvellä, Pyhäjärvellä, Vanajavedellä, Kyrösjärvellä ja Rauta-Kulovedellä on varauduttu kevättulviin alentamalla vedenkorkeutta useilla kymmenillä senttimetreillä, jotta järvissä olisi tilaa sulamisvesille. Vallitsevien olosuhteiden vuoksi tänä vuonna vedenkorkeuksien alentamiselle ei ole yhtä suurta tarvetta kuin aikaisemmin.

Pirkanmaan kahdelle merkittävimmälle järvelle, Näsijärvelle ja Pyhäjärvelle, tulivat hiljattain voimaan uudet säännöstelyluvat. Lupia muutettiin niin, että niistä poistettiin pakollinen vedenkorkeuden alentaminen kevättulviin varautumiseksi. Nyt luvat mahdollistavat joustavan vedenkorkeuden säännöstelyn. Uusien lupien myötä Näsijärven ja Pyhäjärven vedenkorkeuksien lasku jää tänä keväänä vähäisemmäksi.

Tarpeeton vedenkorkeuden lasku ei ole hyväksi vesiluonnolle eikä kevään virkistyskäytölle, koska matalien vedenpintojen vuoksi rannat jäävät kuiviksi.

– Kun kevättulvasta ennustetaan vähäistä, voidaan uusien lupamuutosten vuoksi säännösteltyjen järvien vedenpinnat pitää alkukeväästä aiempia vuosia korkeammalla ja näin välttää matalista vedenpinnoista aiheutuvaa haittaa, toteaa vesitalousasiantuntija Niko Nurhonen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Sääolosuhteita tarkkaillaan jatkuvasti ja säännösteltyjen järvien vedenkorkeudetta säännöstellään niin, että ne ovat nyt kevään aikana alempana kuin kesäkaudella.