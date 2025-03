Rokuan kansallispuisto laajenee

Työttömien määrässä pientä nousua Pohjois-Pohjanmaalla 25.2.2025 08:06:36 EET | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaalla oli tammikuun lopussa 25 000 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 500 enemmän kuin vuosi sitten ja 200 enemmän kuin joulukuussa. Pitkään kestänyt matalasuhdanne ja alentunut työvoimakysyntä ovat pitäneet työttömyyden tason korkeana, mutta kuitenkin suhteellisen stabiilina viimeisen vuoden aikana. Moni työnantaja on joutunut lopettamaan työsuhteita, ja työviikkojen lyhentäminen on kasvanut sopeutuskeinona. Lomautusten määrissä on toisaalta ollut laskua. Alkuvuodelle on näkyvissä työttömyyden kasvupainetta, kun moni työnantaja on hyvin haasteellisessa tilanteessa ja talouden merkittävä vireytyminen on vielä edessä päin.