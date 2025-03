Uusia osakkaita BDO Oy:lle 6.3.2024 12:53:08 EET | Tiedote

KHT, JHT, aluejohtaja Minna Havia-Niemi, Senior Legal Counsel Heikki Mustonen, hanketarkastuspalveluiden johtaja Piia-Tuulia Rauhala, Head of IFRS and Sustainability Reporting Vesa Vuorinen ja henkilöstöjohtaja Heidi Pietilä on kutsuttu BDO Oy:n osakkaiksi 1.3.2024 alkaen.