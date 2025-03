Pirkanmaan hyvinvointialue kerää oikomishoidon osaajat saman katon alle

Korjaus 6.3.2025 kello 11.58 julkaistuun tiedotteeseen: Ruuansulatuskanavan tähystyksiä keskitetään Pirkanmaalla Tampereelle ja Valkeakoskelle 6.3.2025 14:31:18 EET | Tiedote

Tiedotteen viimeinen lause on korjattu: "Lisäksi Virroilla palvelua tarjonnut yritys, jolta Keiturin Sote on ostanut tähystyksiä, on lopettanut toimintansa.". Pahoittelut virheestä.