Päättäkää selvitys Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen näytteenottotoiminnan erottamisesta HUS:sta

RKP:n valtuustoryhmä vastustaa selvitystä ja huomauttaa, että se vaarantaa koko hyvinvointialueen näytteenottotoiminnan. RKP äänesti selvitystä vastaan viime vuoden talousarviokeskustelun yhteydessä.Tällä hetkellä jokaisessa hyvinvointialueen kunnassa on vähintään yksi liikkuva näytteenottopaikka. RKP:n mielestä nyt on vaarana, että toimiva toiminta tuhoutuu. Kokeilun kustannukset voivat tulla korkeiksi. Hyvinvointialueen hallitus sai viime kokouksessaan selvityksen tutkimuksesta. Siinä ei kerrottu poliitikoille rekrytoinnin jäädyttämisestä.

- Me RKP:ssä olemme sitä mieltä, että selvitys on lopetettava välittömästi, jotta näytteenottoon liittyvä epävarmuus ei jatkuisi. Erityisesti Kokoomus on ajanut tätä selvitystä yhdessä virkamiesten kanssa. Toivomme nyt, että suurin puolue kantaa vastuunsa eikä tuhoa toimivaa näytteenottojärjestelmää hyvinvointialueellamme. Tämä selvitys voi johtaa pienempien palvelupisteiden sulkemiseen, koska uutta henkilöstöä ei ehkä saada palkattua, sanoo kansanedustaja ja Länsi-Uudenmaan aluehallituksen jäsen Henrik Wickström.

- On tärkeää, että näytteenotto sujuu asukkaiden kannalta mahdollisimman sujuvasti, esimerkiksi että näytteenotto voi tapahtua eri toimintapaikoissa. On hyvä uskaltaa miettiä erilaisia ratkaisuja, mutta on myös tärkeää pystyä lopettamaan selvitystyö siinä vaiheessa, kun riskit ovat hyötyjä suuremmat. Tässä tilanteessa olemme nyt, ja toivon, että hallitus reagoi nopeasti, sanoo Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kansalliskielilautakunnan puheenjohtaja Anita Westerholm.