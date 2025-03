Tampereelle avautuu huhtikuussa ranskalainen ravintola Brasserie Deux

Ravintolan nimi Brasserie Deux ei ainoastaan kunnioita ranskalaista ruokakulttuuria, vaan se vihjaa myös leikkisästi ranskalaiseen Citroën-automerkkiin, jota Vuolteenkadun ja Sorinkadun kulmassa sijainnut autotalo edusti. Citroën 2CV, (deux chevaux, ’kaksi hevosta’) on Citroënin 1930-luvulla suunnittelema kansanauto, joka Suomessa tunnetaan paremmin lempinimellä ”rättisitikka”.

"Idea ranskalaisen brasserien avaamisesta Tampereelle on ollut ajatuksissamme jo pitkään. Nyt löysimme erinomaisen liiketilan juuri tälle ravintolalle. Luomme asiakkaillemme unohtumattomia hetkiä erinomaisen ruuan ja huolella valittujen viinien äärellä. Olipa kyseessä rento illallinen ystävien kesken tai tärkeä liiketapaaminen, tarjoaa Brasserie Deux laadukkaat puitteet onnistuneelle illalle. Olen innoissani päästessäni toivottamaan asiakkaat tervetulleeksi perjantaina 11. huhtikuuta alkaen, varauskalenterimme on nyt auki”, kertoo Tanja Suominen, NoHo Partnersin liiketoimintajohtaja.

Brasserie Deux’n ruokalista perustuu ranskalaisen keittiön klassisiin annoksiin. Tartare de Boeuf valmistetaan ja Crêpes Suzette liekitetään asiakkaan silmien edessä. Ruokalistan takana on keittiöpäällikkö Jani Salmela. Viinilista on valikoima perinteisiä ja laadukkaita ranskalaisia viinejä, jota on täydennetty tarkoin valikoiduilla nousevien tähtien viineillä muualta Euroopasta. Asiakkaiden viihtyvyydestä huolehtii ravintolapäällikkö Petra Ylismaa.

Sisustukseltaan Brasserie Deux henkii lämmintä eleganssia, jossa klassinen ranskalainen tunnelma yhdistyy tarkoin valittuihin yksityiskohtiin. Pehmeät sävyt ja harkitut kuosit luovat kutsuvan ilmapiirin, jossa viihtyisyys ja tyylikkyys kulkevat käsi kädessä. Sisustussuunnittelusta ovat vastanneet Petra-Miisa Juusenaho ja Lilli Laine.

Tämä ravintola on itsessään inspiroiva elämys – Très Chic!

Brasserie Deux

Vuolteenkatu 20

33100 Tampere

Aukioloajat:

ti-to 16-23

pe 16-00

la 14-00

su-ma suljettu