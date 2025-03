Kauhajoen kirjasto avaa ovensa väestötiloissa

Kirjasto on avoinna väliaikaisissa tiloissa maanantaista torstaihin klo 11.00–19.00 ja perjantaisin klo 11.00–17.00. Lehtisali on avoinna arkisin klo 9.00 alkaen. Kirjaston tiloihin ja lehtisaliin kuljetaan saman D-rapun ovien kautta. Ensimmäisellä viikolla kirjaston henkilökunta panostaa opastukseen, jotta asiakkaat löytävät oikealle ulko-ovelle.

Aineistojen lainauksen ja lehtisalipalveluiden lisäksi väestötiloista on mahdollista varata asiakaskäyttöön tarkoitettuja tietokonepisteitä, joissa on myös tulostusmahdollisuus. Lisäksi valikoimassa on myös lauta- ja konsolipelejä.

Omatoimipalvelu ei ole käytössä väestötiloissa, mutta varauksia aineistoihin otetaan vastaan maanantaista 17.3. alkaen. Noin puolet aineistostamme on saatavilla, ja loput ovat varastoissa remontin ajan. Varastossa olevia kirjoja ei valitettavasti voi lainata mutta asiakaspalvelumme auttaa aineistotiedusteluissa. Kertoo kirjastonhoitaja Teija Korpi-Käkelä.

Lainassa olevat kirjat ja muut aineistot

Ennen muuttoa väestötiloihin asiakkailla oli mahdollisuus lainata aineistoja pitkällä laina-ajalla. Kirjaston henkilökunta toivoo, että jos lainassa oleville aineistoille ei ole muita varauksia jonossa, niiden palauttaminen jätettäisiin maaliskuu loppuun. Näin vältettäisiin palautusruuhka ensimmäisellä aukioloviikolla.