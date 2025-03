Akavalle uusi strategia – tavoitteena hyvä ja tuottava työelämä

– Vahvistamme vaikuttavuuttamme ja selkeytämme toiminta-aluettamme. Painopisteemme ovat työelämän laatu ja tuottavuus, osaaminen ja työllisyys sekä vastuullinen talouskasvu. Keskitymme näihin jäsenjärjestöjemme kanssa linjaamiemme tavoitteiden pohjalta. Strategiamme aikajänne ulottuu vuoteen 2029 eli lähtökohtaisesti seuraavan vaalikauden puoliväliin. Se tulee voimaan heti, korostaa Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.

– Olemme jatkossakin puoluepoliittisesti sitoutumaton palkansaajakeskusjärjestö, ja teemme yhteistyötä kulloisenkin maan hallituksen kanssa katsomatta sen kokoonpanoon tai poliittisiin voimasuhteisiin. Tarjoamme perusteltuja, tutkittuun tietoon pohjautuvia ratkaisuehdotuksia päättäjille painopisteidemme mukaisissa asioissa. Uskomme yhteistyön voimaan, Löfgren jatkaa.

Akava on toiminut korkeakoulutettujen etujärjestönä lähes 75 vuotta. Akava on kasvanut viime vuosinakin, ja sen jäsenjärjestöissä on lähes 624 000 jäsentä.

– Jäsenjärjestömme ovat tehneet hienoa työtä jäsentensä palvelemisessa. Meillä Akavassa tärkeänä tehtävänä on palvella jäsenliittojamme. Olemme korkeakoulutettujen ja korkeakouluopiskelijoiden palkansaajakeskusjärjestö ja otamme huomioon nuorten ja opiskelijoiden näkökulman. Liitoissamme on yli satatuhatta opiskelijajäsentä, jotka opiskelevat ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Kuuntelemme heitä ja teemme yhdessä työtä heidän kanssaan, Löfgren sanoo.

Tutustu Akavan uuteen strategiaan Hyvä ja tuottava työelämä korkeakoulutetuille sekä korkeakouluopiskelijoille