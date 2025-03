10. kansainvälinen Alvar Aalto -designseminaari – Checkpoint: teemat ja ensimmäiset puhujat

10. kansainvälinen Alvar Aalto -designseminaari – Checkpoint kutsuu yleisöä tiistaina 10.6.2025 Jyväskylään. Englanninkieliset esitykset myös striimataan maailmalle Jyväskylän yliopiston päärakennuksen juhlasalista (Alvar Aalto 1954–55). Luotaamme yhden päivän ajan ajankohtaisia muotoilun haasteita suurten globaalien muutosten keskellä. Pääteemoja on kolme: Aitous (Authencity), Yhteiselo (Cohabitation) ja Evoluutio (Evolution).



Optimistinen katseemme on kohti monimuotoista kestävän kehityksen tulevaisuutta. Ensimmäiset puhujat julkistetaan nyt: muotoilija ja muotoilun ja sosiaalisen kontekstin professori (UdK-Berlin) Ineke Hans Hollannista; muotoilun professori Ann Light Sussexin yliopistosta Englannista ja Malmön yliopistosta Ruotsista; muotoilija, yrittäjä Zeynep Falay von Flittner Falay Transition Designista; muotoiluhistorioitsija, kuraattori Kaisu Savola Aalto-yliopistosta; teollinen muotoilija Harri Koskinen Friends of Industry Ltd -muotoilutoimistosta ja CEO Hanna Neuvo FYRA-muotoilutoimistosta.



Tervetuloa seuraamaan maksullista live-ohjelmaa tiistaina 10.6.2025 alkaen klo 11 Jyväskylän yliopiston päärakennuksessa. Virtuaaliosallistuminen on ilmaista. Aikavyöhykkeet eivät ole esteenä: tapahtumaan rekisteröityneet voivat katsoa tallenteita syyskuun loppuun asti. Hyödynnä seminaarin Early Bird -lippuhinnat, myös opiskelijoille ja ryhmille, viimeistään ennen huhtikuun loppua.





Monipuolista oheisohjelmaa

Seminaarin oheisohjelma 10.–11.6.2025 on omistettu muotoiluperinnölle. Artekin perustamisesta on kulunut 90 vuotta, ja Aaltojen 13 kohteen valikoimaa on esitetty Unescon maailmanperintökohteeksi. Artekin juhlavuosi ja Näkyvästi taustalla – Artekin piirustustoimisto 1936–2004 -näyttely ovat Timo Penttilän ja Antti Tevajärven (Artek 2nd Cycle) kaikille avoimen luennon aiheena 10.6. Aalto2-museokeskuksessa. Oheisohjelmassa on myös opastettuja kierroksia Aaltojen arkkitehtuurikohteisiin: 10.6. Säynätsalon kunnantalo ja Jyväskylän yliopiston kampusalue, 11.6. bussikierros Villa Maireaan ja Paimion parantolaan (Jyväskylä-Noormarkku-Paimio-Helsinki).





Kansainvälinen Alvar Aalto -designseminaari syntyi 30 vuotta sitten keskustelufoorumiksi Alvar Aallon funktionaalisen ja ekologisen suunnittelun hengessä. Visuaalista ilmeestä on vastannut vuodesta 1995 lähtien taiteilija, graafikko Aimo Katajamäki. Tapahtuma järjestetään kolmen vuoden välein, vuorovuosin Alvar Aalto Symposiumin ja Alvar Aalto -tutkijaseminaarin kanssa. Tuottaja on Alvar Aalto -akatemia / Alvar Aalto -säätiö. Pääkumppani on Jyväskylän kaupunki. Vuoden 2025 muita kumppaneita ovat Aalto-yliopisto, Archinfo, Artek, Cumulus Association, Finnish Design Info, Finnish Design Shop, Habitare Pro ja Jyväskylän yliopisto.