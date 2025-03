Kauppaneuvos Miettisen johdolla Kymen Seudun Osuuskauppa on vahvistanut asemaansa kaikilla toimialoilla – nyt luonteva aika vahtivuoron vaihdolle

Kymen Seudun Osuuskauppa ja sitä edeltävät osuuskaupat Kymenlaaksossa ovat tuottaneet palveluja ja etuja jäsenilleen yli sadan vuoden ajan. KSO:n toimialueen negatiivisesta väestökehityksestä huolimatta, osuuskauppa on onnistunut lisäämään jäsenmääräänsä ja turvaamaan sekä kehittämään kattavat palvelut koko toimialueella. Miettisen toimikautena KSO on investoinut yli 200 miljoonaa euroa palveluverkostoonsa omarahoitteisesti ja samalla parantanut kannattavuutta sekä säilyttänyt vahvan taloudellisen asemansa toimialueen elinvoiman kehittäjänä. Osuuskaupan vakavaraisuus on erinomaisella tasolla ja mahdollistaa palvelujen kehittämisen tulevinakin vuosina.

- Takana on lähes yhdeksän vuoden rupeama ja mittava toimipaikkaverkoston uudistusohjelma. On hyvä hetki vaihtaa vetovastuuta tässä kohtaa, toteaa Harri Miettinen.

Perinteisen ruoka- ja tavarakaupan ohella KSO on tehnyt rohkeita avauksia myös muilla toimialoilla. Maakunnan matkailun edistämiseksi Tykkimäen vapaa-aikakeskuksen haltuunoton myötä kävijämäärältään suurin Kymenlaakson matkailukohde on uudistunut ja laajentunut käsittäen huvipuistojen ja vesipuiston lisäksi modernin resort-kokonaisuuden.

Osuuskaupan johtamisen lisäksi Miettinen on toiminut ja toimii edelleen useissa merkittävissä johto- ja luottamustehtävissä niin S-ryhmän sisällä kuin sen ulkopuolella. Hallitusjäsenyys ja varapuheenjohtajuus SOK:n hallituksessa on tarjonnut näköalapaikan suomalaiseen kauppaan ja palvelualoille. Lisäksi vastuutehtävät mm. työeläkealalla sekä edunvalvonnassa niin valtakunnallisesti kuin alueellisesti ovat monipuolistaneet kauppaneuvoksen kokemusta ja luoneet aseman, jossa Kymenlaakson suurimman yksityisen työnantajan ääni kuuluu.

- Toimitusjohtajan tehtävä on luoda edellytyksiä muulle organisaatiolle, jotta yritys menestyy ja kehittyy. Erityisen ylpeä olen koko KSO:n henkilöstöstä. Yli 1 400 kaupan ja palvelualojen ammattilaista tuhansissa päivittäisissä asiakaskohtaamisissa ratkaisevat onnistummeko meille asetetussa tehtävässä – palvelujen ja etujen tuottamisessa asiakasomistajille. Minun tehtäväni on ollut luoda edellytykset onnistua niissä kohtaamisissa ja varmistaa, että kaikilla yrityksemme työntekijöillä on parhaat mahdolliset valmiudet siihen, taustoittaa kauppaneuvos Miettinen.

- Jätän vahvan ja nykyaikaisen osuuskaupan hyvillä mielin seuraajani luotsattavaksi, tiivistää Miettinen.