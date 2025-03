Palta ja ammattiliitot hyväksyivät elokuva- ja tv-tuotantoalan sovintoehdotuksen

Alan uusi työehtosopimus on kolmivuotinen ja voimassa 31.1.2028 saakka. Kolmas vuosi on ns. optiovuosi, jolloin sopimus on viimeisen vuoden osalta osapuolten irtisanottavissa päättymään 31.1.2027.

Palkkaratkaisusta vuonna 2025, 2026 ja 2027 sovitaan ensisijaisesti paikallisesti. Mikäli paikallista ratkaisua ei synny, korotukset määräytyvät seuraavasti:

Vuonna 2025 palkkoja korotetaan 2,1 prosentin yleiskorotuksella 1.6.2025 sekä työnantajan päätöksen mukaan jaettavalla 0,3 prosentin suuruisella yrityskohtaisella erällä 1.10.2025

Vuonna 2026 palkkoja korotetaan 2,2 prosentin yleiskorotuksella 1.8.2026 sekä työnantajan päätöksen mukaan jaettavalla 0,5 prosentin suuruisella yrityskohtaisella erällä 1.10.2026

Vuonna 2027 palkkoja korotetaan 2,0 prosentin yleiskorotuksella 1.8.2027 sekä työnantajan päätöksen mukaan jaettavalla 0,4 prosentin suuruisella yrityskohtaisella erällä 1.10.2027

– Olemme tyytyväisiä, että pitkien neuvotteluiden jälkeen yhteinen näkemys saavutettiin ja alalle saatiin työehtosopimusratkaisu, joka turvaa alan yritysten toimintakykyä haastavassa markkinatilanteessa. Ratkaisussa huomioitiin tasapainoisesti sekä työnantaja- että työntekijäpuolen esittämiä tavoitteita, Paltan neuvottelujohtaja Kaisa Lakovaara sanoo.