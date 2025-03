F-35-hävittäjien moottorien uusi kokoonpano- ja huoltohalli on harjakorkeudessa – hävittäjien huoltovarmuutta vahvistava rakennushanke etenee suunnitellusti

Uusien tilojen rakennuttamisesta vastaa Puolustuskiinteistöt. Monikäyttöiset tilat tulevat Puolustusvoimien strategisen kumppanin Patrian käyttöön. Tuotantotilat toimivat ensin moottoreiden kokoonpanotiloina ja myöhemmin niissä huolletaan uuden hävittäjätyypin moottoreita. Huoltotoiminta jatkuu Nokialla Suomen F-35-kaluston koko elinkaaren ajan.

”Nokialle Linnavuoreen rakentuva F135-moottorien huolto- ja ylläpitokyky ja sen myötä Suomeen muodostuva osaaminen vahvistaa F-35-järjestelmän sotilaallista huoltovarmuutta. Huoltokyvyn rakentuminen kotimaahan edesauttaa sitä, että Ilmavoimien F-35-hävittäjien moottorit kyetään pitämään toimintakunnossa kaikissa olosuhteissa”, kommentoi puolustusministeri Antti Häkkänen.

Vastaavia tiloja ei ole ennestään Suomessa. Tuotantotilojen lisäksi Linnavuoreen on rakennettu uutta alueinfraa, liikenneväyliä sekä muun muassa aluevalvonnan rakenteita.

Uudet kokoonpano- ja huoltotilat toteutetaan F-35-toiminnan ja yhdysvaltalaisen moottorivalmistaja Pratt & Whitneyn asettamien tavoitteiden ja turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Teollista yhteistyötä varten on varmistettu, että rakennukset ja rakenteet vastaavat moottoreiden valmistamisen ja huollon vaatimuksia.

”Linnavuoren rakennushankkeessa on poikkeuksellisen paljon eri osapuolia ja heidän kanssaan on tarkasteltu säännöllisesti rakennussuunnitelmia ja rakentamisen edistymistä. Kaikki yhdysvaltalaisten tarkastukset on läpäisty menestyksekkäästi”, Puolustuskiinteistöjen toimitusjohtaja Matias Warsta kertoo.

“Yhteistyö Linnavuoren rakennushankkeessa kaikkien osapuolien välillä on ollut sujuvaa ja etenemme aikataulussa. Me Patriassa olemme iloisia ja ylpeitä siitä, että olemme rakentamassa ja kehittämässä uusia F-35-kyvykkyyksiä yhdessä, jota harjannostajaiset juhlistavat”, sanoo Patrian F-35-hankejohtaja Petri Hepola.

Puolustuskiinteistöt vastaa F-35-hävittäjien edellyttämän infrastruktuurin ja kiinteistöjen rakennuttamisesta, mikä käsittää teollisen yhteistyön tilojen lisäksi rakentamista kaikissa Ilmavoimien tukikohdissa tämän vuosikymmenen aikana. Rakentajina toimivat alueelliset ja valtakunnalliset rakennusliikkeet.