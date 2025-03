Metallin ja klassisen musiikin yhdistävä Bright & Black Finlandia-taloon 17.5.

Apocalyptican keulahahmon Eicca Toppisen, virolaisen kapellimestaritähden Kristjan Järven ja useiden metallimusiikin suurnimien säveltämä Bright & Black on kansainvälistä huomiota herättänyt ilmiö, joka on kerännyt loistavia arvioita ympäri maailmaa: yhtyeen esikoisalbumia The Album (2024) on ylistetty kansainvälisessä mediassa ja konserttisalit Tallinnasta Hongkongiin ovat myyneet loppuun. Kyseessä on uuden ajan musiikillinen ilmiö, joka yhdistää kaksi voimakasta genreä tavalla, jota ei ole aiemmin kuultu.

Huippumuusikoiden voimannäyte on ”jotain täysin uutta ja jännittävää"

Bright & Blackin takana on joukko maailmanluokan muusikoita ja visionäärejä. Teoksen säveltäjiä ovat Apocalyptican Eicca Toppinen, Opethin Fredrik Åkesson, Watainin Erik Danielsson, Entombed AD:n Nico Elgstrand sekä Meshuggahin Tomas Haake ja Dick Lövgren. Yhtyeen kapellimestarina toimii Kristjan Järvi, jonka johtama ja konserteissa poikkeuksellisesti seisaaltaan esiintyvä Nordic Pulse Orchestra tuo konserttiin sinfonisen voiman ja klassisen musiikin syvyyden.

Konsertin tuotannosta vastaavat alan huipputekijät. Bright & Blackin perustajat ja taiteelliset johtajat ovat mm. Rammsteinin, Apocalyptican ja Clawfingering tuottajana ansioitunut Jacob Hellner ja ruotsalainen managerilegenda Per Kviman. Kristjan Järven perustama, klassisia perinteitä moderniin teknologiaan yhdistelevä Nordic Pulse Orchestra on tehnyt yhteistyötä muun muassa Coldplayn, Brian Enon ja Max Richterin kanssa.

"Olemme Bright & Blackin kanssa luoneet musiikillisen kokemuksen, joka on jotain täysin uutta ja jännittävää paitsi meille, myös kuulijoillemme. Tämä on ollut uskomaton matka taiteen eri mahdollisuuksiin, enkä malta odottaa, että pääsemme tuomaan tämän uudenlaisen musiikkielämyksen myös yleisölle Helsingissä", innostuu sellisti Eicca Toppinen.

Kriitikoiden ylistämät konsertit Helsingissä ja Tallinnassa

Bright & Black Live 2025 on mahdollista kokea kahdessa konsertissa keväällä. Tallinnan konsertti 16. toukokuuta on lähes loppuunmyyty. Finlandia-talossa lauantaina 17. toukokuuta järjestettävä konsertti onkin Suomessa ainut mahdollisuus kokea Bright & Black elämyksenä, jossa musiikki todella herää eloon. Konserttiin on luvassa myös ennenjulkaisematonta materiaalia.

”Vaikka Metal Hammer arvioi The Album -levymme viime vuoden parhaiden metallijulkaisujen joukkoon, on tämä teos, joka kokemuksena toimii parhaiten livenä”, vinkkaa kapellimestari Kristjan Järvi ja lisää: "Se on takuuvarma elämys niin klassisen musiikin kuin metallinkin ystäville – eli myös täydellinen äitienpäivälahja!”

Bright & Black:in kansainvälisiä arvioita

“With an all-star line-up of metal musicians serving as composers, Bright & Black's orchestral debut is the first serious contender for the best metal album of 2024” https://www.loudersound.com/reviews/bright-and-black-self-titled-debut-is-the-first-serious-contender-for-metal-album-of-2024

“The Album is among the cleanest orchestral albums ever produced” https://invictamagazine.com/bright-black-the-album-review/

“It’s a bold, brave venture into the unknown and has paid off well and, if this is the only time such a project will happen, it will stand firm for years to come.” https://distortedsoundmag.com/album-review-the-album-bright-black/#google_vignette

“The Album is a successful effort to merge classic and metal without being metal. It is a magic and experimental outcome of a project that breaks down barriers and units in seeking new ground. It is the result of creativity, an open mind and willpower, leading to a fascinating result.” https://markusheavymusicblog.org/2024/01/13/review-bright-and-black-the-album/

Quite simply it’s a 10/10 from LiveWire and an album that’s going to take something special to beat this year. Definitely one to check out! https://www.livewiremusic.org/home/brightandblackreview25012024

Bright & Black – Live 2025

Eicca Toppinen, Kristjan Järvi & Nordic Pulse Orchestra

Lauantai 17.5.2025, Finlandia-talo, Helsinki

Konsertin kesto noin 80 minuuttia

Lisätietoja: www.brightandblack.com

Liput: Lippu.fi alk. 69 EUR + tilausmaksu (alk. 1,50 EUR + 0,65% tilauksesta)