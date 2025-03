Loihteen muutosneuvottelut päättyneet

Loihteella käydyt muutosneuvottelut on saatu päätökseen. Neuvotteluiden lopputuloksena konsernista vähennetään 35 työtehtävää ja lomautetaan 10 henkilöä. Osa vähennyksistä toteutetaan eläke- tai muilla järjestelyillä. Lisäksi uudelleenorganisoinnin myötä 10 henkilön työtehtävään tulee olennaisia muutoksia.

Rakenteellisista uudistuksista suurin on IT-konsultointia tuottavien Data & AI- ja Digitaaliset palvelut -liiketoimintayksiköiden yhdistäminen. Yhdessä ne muodostavat lähes 300 it- ja data-asiantuntijan kokonaisuuden, joka tarjoaa kattavan ja syvällisen osaamisen asiakkaiden data-, tekoäly- ja digitaalisten palveluiden hankkeisiin. Yhdistymisen on suunniteltu tapahtuvan huhtikuun alussa.

Toteutettavien muutosten tavoitteena on parantaa Loihteen kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä lisätä tuottavuutta. Muutosneuvotteluiden tuloksella ei ole vaikutusta Loihteen tämän vuoden ohjeistukseen.