YTN julisti lisää lakkoja teknologiateollisuuteen

Lakot kasvavat sekä yritysten että niihin osallistuvien ylempien toimihenkilöiden määrällä. Kahden uuden lakkopäivän piirissä on 55 teknologiateollisuuden erikseen nimettyä yritystä ja 25 000 ylempää toimihenkilöä.

Lisäksi koko alalle on voimassa niin sanottu venymiskielto, jolloin ylemmät toimihenkilöt eivät tee liukumatunteja, eivätkä matkusta työasioissa vapaa-ajallaan.

– Teemme uuden työtaistelupäätöksen allapäin, mutta pakon edessä. Kuukausia jatkuneet neuvottelut ja työriidan viikkoja jatkunut sovittelu on tehnyt selväksi, että muille alan henkilöstöryhmille sopivaksi katsotut ratkaisut ovat työnantajan mielestä liikaa ja kohtuuttomia ylemmille toimihenkilöille. Kantona kaskessa on yleiskorotus, sanoo YTN:n puheenjohtaja Samu Salo.

– On vaikea uskoa, etteivät työnantajat arvosta ylempiä toimihenkilöitä ja heidän tekemää työtään, mutta sellaisen viestin heidän toiminnastaan ja asenteestaan väistämättä saa, Salo jatkaa.

YTN on viime vuoden syyskuussa alkaneissa neuvotteluissa ilmoittanut tavoittelevansa teknologiateollisuuden sopimusalalla työskenteleville jäsenilleen ostovoimaa kehittävää, yleiskorotukseen painottuvaa palkkaratkaisua.

YTN:n neuvottelupäällikkö Teemu Hankamäki painottaa, että neuvottelujärjestö on halunnut päästä sopimukseen neuvotteluteitse.

– Toistaiseksi ponnistelumme eivät ole tuoneet tulosta ja puheemme on mennyt kuuroille korville. Kernaasti toivon, että edes tämä toinen varoitus kuullaan ja pääsemme työriidan sovittelussa oikeudenmukaiseen ratkaisuun, Hankamäki sanoo. - Ylemmillä toimihenkilöillä on paljon ymmärrystä palkankorotusten paikalliseen sopimiseen yritystasolla, mutta jos sopiminen ei onnistu, on työehtosopimuksen takaama yleiskorotus tärkeä ylemmille toimihenkilöille siinä missä muillekin henkilöstöryhmille, muistuttaa Hankamäki.

YTN:n teknologiateollisuuden työehtosopimus on edustettavilla mitattuna Suomen toiseksi suurin teollisuuden sopimus, joka koskee yli 60 000 alalla työskentelevää ylempää toimihenkilöä ja asiantuntijaa. YTN on Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n suurin sopijakumppani, kun kaikki kolme järjestöjen välistä sopimusta lasketaan yhteen.