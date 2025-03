Tutkimusyritys Omnitele mittasi, miten netti toimii junissa: VR-wifillä nettiyhteys on parempi kuin matkapuhelinverkoissa

Junien nettiyhteyksistä on saatu yksityiskohtaisempaa tutkimustietoa. Riippumaton tutkimusyritys Omnitele suoritti VR:n toimeksiannosta datanopeusmittauksia kaikilla pääradoilla VR:n oman wifi-verkon toimivuuden sekä teleoperaattoreiden matkapuhelinverkkojen peiton ja laadun selvittämiseksi.

”Tutkimus toi merkittävästi uutta tietoa junien nettiyhteyksien toiminnasta. Tulokset auttavat tunnistamaan nyt tarkasti ne rataosuudet, joissa tarvitaan seuraavaksi teleoperaattorien lisätoimia junakuuluvuuden parantamiseksi”, sanoo hankejohtaja Jonas Eriksson VR:ltä.

Omnitelen mittausten mukaan viime vuonna kaikkiin kaukoliikenteen juniin asennetussa VR-wifissä nopea 5 Mbit/s:n nettiyhteys toteutui valtaosalla rataosuuksista. Kun yhteyden nopeus on yli 5 Mbit/s, voi käyttäjä esimerkiksi katsoa HD-laatuista videosisältöä omalta laitteeltaan. Tällöin myös videopuhelut ja etäkokoukset onnistuvat.

”VR-wifin nopea nettiyhteys, joka ylittää 5 Mbit/s, saavutettiin 95 prosentilla mittaustuloksista. Tämä on hieno uutinen junassa työskentelyn ja netin käytön kannalta. VR-wifi hyödyntää kaikkien kolmen operaattorin verkkoja, mikä parantaa VR-wifin kattavuutta tarjoten asiakkaalle aina parhaan käytössä olevan verkon. Nopeampi wifi on saanut myös myönteisen vastaanoton junamatkustajilta. Asiakaspalautteiden perusteella tyytyväisyys VR-wifiin on noussut viime vuodesta ja on nyt 3,6/5”, toteaa Eriksson.

Erikssonin mukaan VR aikoo seuraavaksi parantaa puheluiden ja mobiilidatan kuuluvuutta junissa myös heille, jotka eivät käytä VR-wifiä. VR valmistautuu lähivuosina laseroimaan junien ikkunat parantaakseen tukiasemien radiosignaalin läpäisyä junaan. VR-wifi ei tarvitse laserointia toimiakseen, vaan laserointi tulee parantamaan nimenomaan mobiiliverkkojen ja puheluiden kuuluvuutta.

Teleoperaattoreiden mobiiliverkkojen yhteyksissä yhä katvealueita

VR:n omat keinot eivät yksin riitä takaamaan toimivaa yhteyttä koko junamatkan ajaksi, sillä rataverkolla on edelleen katvealueita, minkä myös Omnitelen tutkimus osoitti. Mittausten mukaan teleoperaattoreiden mobiiliverkoissa yli 5 Mbit/s nettiyhteyden osuus jäi 75–85 prosenttiin, mikä on pienempi kuin VR-wifin kuuluvuus. Yhteyksien parantamiseksi katvealueilla tarvitaan teleoperaattoreiden markkinaehtoisia panostuksia verkkoon ja uusiin tukiasemiin.

VR osallistui torstaina 13.3. keskustelutilaisuuteen, jonka Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strand oli kutsunut koolle. Kattavasti toimivat verkkoyhteydet ovat alan toimijoiden yhteinen tavoite ja tilaisuudessa keskusteltiin yhteistyössä junakuuluvuuden parantamiseksi edelleen.



FAKTAA: