Fjällräven lanseeraa uuden pyöräilyvarustemalliston – tällainen on Hoja

Pyöräilymaailma on keskittynyt vuosien ajan kahteen ääripäähän – joko maantie- tai maastopyöräilyyn. Viimeisen vuosikymmenen aikana on kuitenkin muodostunut uudenlainen pyöräilykulttuuri, jossa maanteiltä on haluttu siirtyä enemmän luonnon helmaan ja maastopyöräilyreiteiltä pidemmille retkille. Puhutaan sitten gravel-pyöräilystä, pyöräilyseikkailuista, touringista, bikepackingista tai all-road-pyöristä, kiinnostus kasvaa maailmanlaajuisesti.

Retkeilyvaatteita ja -varusteita valmistava Fjällräven onkin luonut uuden, pyöräilyvarusteisiin keskittyvän Hoja-malliston näitä pidempiä seikkailuita varten. Monikäyttöisiä vaatteita ja varusteita sisältävä mallisto tarjoaa vaihtoehdon maantiepyöräilyn kilpailullisuudelle ja maastopyöräilyn vauhdikkuudelle, ja kannustaa Fjällrävenin tapaan viettämään enemmän aikaa luonnossa. “Hoja” tarkoittaakin ruotsiksi pyöräilyä huvin vuoksi, mikä kuvaa mallistoa täydellisesti.

Monipuolinen ja mukautuva kuvaavat parhaiten Hoja-mallistoa ja sen tuotteita. Fjällräven on jo vuosia suositellut ihmisiä ostamaan laadukkaita ja toiminnallisia varusteita, jotka kestävät sukupolvelta toiselle. Tämä on järkevää myös ympäristön kannalta, sillä resursseja kuluu vähemmän ja jätettä syntyy vähemmän.

Kestävyyden ajatus kantaa myös Hoja-mallistoon, jossa tavoitteena on ollut kehittää mahdollisimman monikäyttöisiä ja kulutusta kestäviä pyöräilyvarusteita, kuten paitoja, housuja ja takkeja sekä runkolaukkuja. Hoja-tuotteet sopivat niin viikonloppureissuille ystävien kanssa, monipäiväisille pyörävaelluksille kuin työmatkapyöräilyyn kaupungissa. Tuotteissa on huolella mietittyjä, kekseliäitä yksityiskohtia, jotka helpottavat pakkaamista tien päälle, kun kuljetustilaa on vähän.

“Kun lähdimme tosissamme mukaan pyöräilyvarusteiden suunnitteluun, pääsimme hyödyntämään laajaa kokemustamme huippuluokan retkeilyvarusteiden valmistamisesta. Vanhan tietotaidon yhdistäminen uuteen innostukseen avasi tien melko ainutlaatuisille tuotteille – jotka ovat Fjällrävenin DNA:ta täynnä –, ja joiden uskomme nousevan pyöräilijöiden suosikeiksi”, kertoo malliston luomisessa vahvasti mukana ollut Henrik Andersson, Fjällrävenin Global Creative Director.

Fjällräven lanseeraa Hojan pyöräilybrändi Specializedin kanssa tehdyn parivuotisen yhteistyön päättymisen jälkeen. Hoja jatkaakin Fjällrävenin pitkäaikaista sitoutumista jatkuvaan innovointiin ja tuotteiden kehitystyöhön.



Hoja-malliston tuotteet ovat myynnissä valikoiduissa myymälöissä. Tutustu malliston tuotteisiin press kitistä.