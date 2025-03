SDP:n Saku Nikkanen: Orpon hallituksen järjestörahoituksen linjan muutos uhkaa koko kansalaisyhteiskunnan itsemääräämisoikeutta

– Suomessa on totuttu toimivaan kansalaisyhteiskuntaan, jossa on vapaus yhdistyä, toimia järjestöissä ja oikeus ilmaista mielipiteensä. Vahva kansalaisyhteiskunta tukee yhteiskuntarauhaa ja antaa valtiolle kykyä kestää kriisejä. Demokratia on kollektiivista päätöksentekoa, joka lisää kansalaisten sitoutumista ja luottamusta päätöksentekoon ja on läpinäkyvää, toteaa Nikkanen.

Lausuntopalautteiden perusteella järjestöjen asiantuntijuutta ei tunnisteta tässä prosessissa lainkaan. Kansalaisyhteiskunta on sosiaalinen investointi kansalaisten hyvinvointiin, strateginen kumppani niin julkiselle sektorille kuin yksityisellekin sektorille. Nyt rahoitusleikkaukset tehdään niin, että järjestöt eivät edes itse saa päättää niiden kohdentumisesta omaan toimintaansa. Itsemääräämisoikeus kärsii ja seurantabyrokratiaa vain lisätään.

– Mika Pyykön selvityksessä esitetään koko järjestöavustamisen linjan muutosta. Valtion kontrolli kansalaisyhteiskunnasta tiukkenee siinä erittäin merkittävästi. Kansalaisyhteiskunnan itsenäisyys sivuutetaan näin täysin. Esitän, että asiasta tulisi käydä laaja parlamentaarinen yhteiskunnallinen keskustelu ja valmistelulle pitäisi antaa selvästi nykyistä enemmän aikaa. Nyt olisi löydettävä uusi parlamentaarinen sopu järjestörahoituksen suuntaviivoihin, toteaa Saku Nikkanen.