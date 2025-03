Valtion aluehallinnon uudistuksessa 2026 ELY-keskusten tehtäviä uusille virastoille

Maatilakyselyn tulokset kertovat tarpeista investointeihin ja omistajanvaihdoksiin 26.2.2025 13:46:40 EET | Tiedote

Kainuulaisilla maatiloilla on kiinnostusta investointeihin, selviää maatilakyselystä. Valtaosa investointihalukkaista on ajoittamassa investointinsa 3–5 vuoden sisään. Omistajanvaihdos on suunnitelmassa tai toiveissa joka kolmannella vastanneella tilalla kymmenen vuoden sisään.