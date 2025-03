Koiramäen Suomen historia vie vauhdikkaalle aikamatkalle

Mauri Kunnaksen samannimiseen menestyskirjaan pohjautuva vauhdikas ja musikaalinen lastennäytelmä vie katsojat aikamatkalle Suomen historiaan, aina 1500-luvulta 1800-luvulle asti. Tarina alkaa, kun tyttökoira Alix saa historiankokeesta hylätyn arvosanan. Muiden oppilaiden lähdettyä kotiin Alix avaa luokkahuoneessa historiankirjan, jonka välissä on aarrekartta. Yhtäkkiä aarrekartan maaginen portaali tempaisee Alixin ihmeelliselle aikamatkalle, jossa Alix kohtaa historiallisia merkkihenkilöitä, kuten Mikael Agricolan, Ruotsin kuningas Kustaa Vaasan, Tyttökuningas Kristiinan sekä luonnontieteilijä Pehr Kalmin.

Teatteriversion Kunnaksen vuonna 2017 julkaistusta kirjasta on dramatisoinut Eva Buchwald. Teoksen ohjaajina vierailevat Kiia Laine ja Ona Korpiranta ja musiikista vastaa teatterin kapellimestari Sauli Perälä. Puvut teokseen on suunnitellut Onerva Luoma, lavastuksen Maria Antman ja koreografian Annika Sillander. Koreografin ja ohjaajan assistenttina lastennäytelmässä toimii teatterin tanssija Ulla Hyväluoma. Teoksen valosuunnittelusta vastaa Teemu Vähänen, maski- ja kampaussuunnittelusta Maija Hauta-aho ja äänisuunnittelusta Marko Rokala.

”Kunnaksen kirja on ollut vahvana alkulähteenä inspiraatiolle. Näyttämölle on pyritty tuomaan Kunnaksen maailmaa väreineen ja muotoineen teatterin keinoin. Erilaisia visuaalisia yllätyksiä on ehdottomasti luvassa!” kertoo lavastaja Maria Antman.

Romeo-näyttämöllä nähdään yhteensä yhdeksän näyttelijää, jotka tulkitsevat kaiken kaikkiaan 60 erilaista hahmoa. Pääroolissa Alixina nähdään Mari Hirvi, jonka kanssa teoksen pyörteissä seikkailevat Anna Lemmetti-Vieri, Ville Härkönen, Raisa Vattulainen, Timo Luoma, Saana Rautavaara, Toni Ikola, Miika Alatupa sekä Nuppu Ervasti.

”On ollut todella innostavaa ja opettavaista päästä aikamatkalle menneeseen. Odotan hyvin innolla esityskautta, yhteistä iloa ja kohtaamisia lapsiyleisön kanssa”, kertoo Alixin roolin tulkitseva Mari Hirvi.

Näytelmää suositellaan 6-vuotiaasta ylöspäin ja se on kestoltaan reilut kaksi tuntia, sisältäen väliajan. Näytelmä saa ensi-iltansa Vaasan kaupunginteatterin Romeo-näyttämöllä torstaina 20.3. klo 18. Edeltävänä päivänä, keskiviikkona 19.3., järjestetään näytelmän teosesittely Teatteriravintola Kulmassa klo 17. Teosesittelyyn on vapaa pääsy.