Muista varmistaa, että näet Ylen tv-lähetykset myös 1.4. alkaen

Ylen tv-lähetykset lähetetään 1.4.2025 lähtien vain teräväpiirtolaadulla, ja perusmuotoiset lähetykset päättyvät. Muutos koskee sekä antenni- että kaapeli-tv-vastaanottoa. Muut Suomessa vapaasti vastaanotettavat tv-kanavat siirtyvät HD-lähetyksiin kesällä 2025. Siirtyminen vain HD-lähetyksiin on koko tv-toimialan yhteinen päätös.

“Ylen kaikki tv-kanavat ovat olleet saatavilla teräväpiirtomuodossa koko Suomessa jo vuoden 2020 kesästä lähtien. Nyt tapahtuva perusmuotoisten tv-lähetysten lopettaminen on normaalia teknologian kehityskulkua, jonka seurauksena vanhentuvia teknologioita joudutaan ottamaan pois käytöstä. Tämä on tuttua esimerkiksi tietotekniikan puolelta”, sanoo Ylen teknologiajohtaja Janne Yli-Äyhö.

Muutos edellyttää vastaanottimen uusimista, jos nykyisellä televisiolla ei pysty katselemaan HD-lähetyksiä. Ylen HD-kanavien vastaanottoon antennijakelussa tarvitaan DVB-T2 Antenna Ready HD -vastaanotin. Kaapeli-tv-verkon asiakkaat tarvitsevat teräväpiirtokanavien katseluun Cable Ready HD -merkityn vastaanottimen.

Merkittävällä osalla Suomen kotitalouksista on jo HD-kelpoinen tv-vastaanotin, ja HD-sisältöjä katsotaan jo nyt laajasti. Jo 96 %:ssa kaikista suomalaisista tv-talouksista on valmius vastaanottaa HD-lähetyksiä. Helmikuussa 2025 talouksia, joista puuttui HD-kykyinen vastaanotin oli noin 100 000. Yhteensä Suomessa on noin 2,6 miljoonaa tv-taloutta.

Voit varmistaa televisiosi valmiuden yksinkertaisesti. Jos kanavapaikalla 1 näkyy Yle TV1 HD, televisiossa on HD-valmius eikä sinun tarvitse hankkia uutta vastaanotinta. Jos vastaanottimestasi näkyy lähetyksiä vain kanavapaikasta 21 eteenpäin, tarvitset uuden vastaanottimen.

Jos tarvitset uuden television, varmista, että vastaanottimessa on HD-viritin. Lähes kaikista Suomessa myytävistä uusista televisioista tämä löytyy, mutta asia kannattaa tarkistaa myyjältä.

Mikä HD-siirtymä?

HD- eli teräväpiirtosiirtymässä on kyse television tuotanto-, lähetys- ja vastaanottoteknologioiden kehityksestä. HD-lähetysten kuvanlaatu on erittäin tarkka ja värimaailma runsas.

Uusi jakelutekniikka käyttää taajuuksia tehokkaammin, ja kanavanipuissa voidaan lähettää sekä teräväpiirtokanavia että aiempaa enemmän perustasoisia tv-lähetyksiä, kun kuva ja ääni pakataan tehokkaammin.

HD-kanavien vastaanottoon antennijakelussa tarvitaan Digitan B-kanavanipun lähetinasemaan suunnattu UHF-antenni sekä antenniverkon DVB-T2 Antenna Ready HD -vastaanotin.

Kaapeli-tv-verkon asiakkaat tarvitsevat teräväpiirtokanavien katseluun Cable Ready HD -merkityn vastaanottimen.

Mistä saa apua?

Antenni-tv-talouksissa tukea saa Digita-infosta.

Kaapeli-tv-talouksissa apua antaa oma operaattori.

HD-siirtymään liittyvää tietoa on kerätty osoitteeseen hdtvopas.fi.

