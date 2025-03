OTM Anton Meriluoto Vason uudeksi toimitusjohtajaksi

Meriluoto aloittaa tehtävässään 14. huhtikuuta 2025. Hän siirtyy Vasolle TietoAkseli Groupin vero- ja yhtiöoikeudellisten palvelujen johtajan paikalta. Aiemmin Meriluoto on toiminut muun muassa Accountor Suomen laki-, vero- ja työsuhdepalvelujen johtajana sekä vuokra-asuntoyhtiö SATOssa lakipalveluissa.

”Meriluoto tuo mukanaan vahvan juridisen osaamisen sekä strategista näkemystä niin Vason kuin koko asumisoikeusjärjestelmän kehittämiseen. Hän saa johdettavakseen taloudellisesti vakaalla pohjalla olevan Vason, jossa on käynnissä ennätysmäärä uudiskohteiden rakennusurakoita. Meriluodolla on hyvät lähtökohdat jatkaa Aspalan aloittamaa kehitystyötä, viedä Vason uutta strategiaa käytäntöön sekä vastata tämänhetkisen toimintakentän ja tulevaisuuden asumisen haasteisiin. Asumisoikeuskodeille on Turun seudulla kova kysyntä, ja Vasossa pidämme täysin selvänä, että välimallin asumisratkaisuja tarvitaan alueelle jatkossakin. Odotamme innolla Antonin panosta Vason menestyksekkään tulevaisuuden kehittämisessä", sanoo Vason hallituksen puheenjohtaja Joonas Kallio.

"Olen mielissäni päästessäni työskentelemään asumisoikeuden parissa. Vaso on vahva ja elinvoimainen toimija, vaikka rakennusalan haasteet ja asuntopoliittiset linjaukset asettavat asumisoikeusjärjestelmälle tällä hetkellä painetta. Tavoitteeni on varmistaa kohtuuhintaisen asumisen jatkuvuus, kehittää asukaskokemusta ja löytää uusia keinoja vastata markkinoiden muutoksiin. Ennen kaikkea haluan, että Vason yli viisituhatta asukasta voivat kutsua asuntoaan parhaaksi mahdolliseksi kodiksi – koen sen tärkeäksi työksi”, toteaa Anton Meriluoto.

Vaso kiittää Maria Aspalaa hänen arvokkaasta työstään yhtiön kehittämisessä ja toivottaa hänelle menestystä uudessa tehtävässään. Vaso valmistautuu uuteen ja toivottaa Anton Meriluodon lämpimästi tervetulleeksi Vason johtoon sekä osaksi motivoitunutta ja sitoutunutta työyhteisöä.

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy (Vaso) kuuluu Turun kaupunkikonserniin. Muut pääomistajat ovat Kaarina, Raisio, Naantali ja Lieto. Vaso omistaa 115 asumisoikeuskiinteistöä viiden kunnan alueella. Asuntoja on yhteensä 3 051, asukkaita yli 5 400. Liikevaihto on noin 29 milj.€ ja tase 259 milj.€. Yhtiö toimii yleishyödyllisenä, voittoa tavoittelematta.