Apollonia Symposium 21.–22.3.2025: Tekoäly ja vaikuttavuus suun terveydenhuollossa?

Hammaslääkärien oikeus riittävään täydennyskoulutukseen on turvattava – hammaslääkärijärjestöt päivittivät suosituksen 5.11.2024 08:00:00 EET | Tiedote

Hammaslääkärin työssä osaamisen jatkuva kehittäminen on välttämätöntä. Ammattikunnalla on lakisääteinen ja eettinen velvollisuus kouluttautua läpi työuran. Työnantajaa laki velvoittaa turvaamaan täydennyskoulutuksen edellytykset. Säästöpaineissa osa hyvinvointialueista on kuitenkin alkanut säästää myös koulutusmäärärahoista. Hammaslääkärijärjestöjen päivitetty täydennyskoulutussuositus muistuttaa kaikkia hammaslääkäreitä ja työnantajia huolehtimaan riittävästä täydennyskoulutuksesta.