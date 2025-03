Vaikuta Naantalin tulevaisuuteen – vastaa kyselyyn!

Naantalin kaupunki on käynnistänyt uuden kaupunkistrategian valmistelutyön. Strategiatyön alussa kartoitetaan kaupunkilaisten näkemyksiä tulevaisuuskyselyllä, jossa asukkaat voivat kertoa omia ajatuksiaan kaupungin nykytilasta, kehityssuunnista ja Naantalin tulevaisuudesta.

Naantalin kaupunki haluaa rakentaa yhdessä kaupunkilaisten kanssa kestävän, viihtyisän ja elinvoimaisen kaupungin, jossa on hyvä asua, tehdä työtä, yrittää ja viettää vapaa aikaa.

– Strategia on tärkein kaupungin suunnitelma, sillä se ohjaa kaikkea kaupungin toimintaa ja on yhteinen näkemys suunnasta, johon kuljetaan, sanoo kaupunginjohtaja Laura Leppänen.

Naantalin kaupungin kehittämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpään mukaan on tärkeää, että naantalilaiset ovat mukana heti strategiatyön alussa, sillä heidän näkemyksensä ovat tulevan työn pohjana.

– Toivomme, että mahdollisimman moni vastaa kyselyyn ja kertoo ajatuksistaan, toteaa Rinne-Kylänpää.

Strategia sekä kaupungin maine ja brändi kulkevat käsi kädessä ja tukevat toisiaan, siksi molempia työstetään nyt rinnakkain.

– Naantalilla on vahva ja monipuolinen brändi, mutta brändi elää ajassa ja muuttuu. Haluamme kirkastaa ja vahvistaa Naantalin brändiä edelleen ja varmistaa, että se on kiinnostava ja relevantti myös tänään ja huomenna. Miksi olemme olemassa, mitä arvoa tuotamme asukkaille ja yrityksille, mikä on Naantalin brändilupaus? Nämä ovat keskeisiä kysymyksiä, sanoo Naantalin kaupungin viestintäpäällikkö Jessica Ålgars.

Myös brändityössä kaupunkilaisten ja muiden sidosryhmien näkemykset ovat olennaisen tärkeitä.

Kysely on avoinna 14.4. asti

Vastaa kyselyyn ja kerro meille, mikä Naantalissa on parasta, mihin kannattaa panostaa ja missä voisi olla kehittämisen varaa: Siirry vastaamaan tulevaisuuskyselyyn. Kysely on avoinna 14.4.2025 asti, ja vastaaminen vie aikaa noin 10–15 minuuttia. Kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata.

Yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken arvotaan Naantali-aiheisia tuotepaketteja.

Kyselyn vastauksia hyödynnetään kaupunkistrategian valmistelutyössä sekä Naantalin kaupungin brändityön pohjana. Kyselyn tuloksia käsittelee Naantalin kaupungin toimeksiannosta ulkoinen kumppani FCG.

Tarkoituksena on, että Naantalin uusi kaupunginvaltuusto hyväksyy strategian loppuvuodesta. Naantalin nykyinen kaupunkistrategia on voimassa vuodet 2022–2026.

Osallistu ja vaikuta – rakennamme yhdessä tulevaisuutta!