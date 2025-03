Sairaalasuunnittelun ihmeellinen maailma – Aino Raatikka mukana luomassa Assia

Uuden Assi-sairaalan rakentaminen on ollut vuosien mittainen matka, ja yksi sen pitkäaikaisista suunnittelijoista on Aino Raatikka. Hänen roolinsa projektissa on vaihdellut kehitysvaiheesta toteutusvaiheeseen, mutta yksi asia on pysynyt samana: intohimo sairaalasuunnitteluun ja halu luoda tiloja, jotka tukevat ihmisten hyvinvointia.

Arkkitehtuurista sairaalasuunnitteluun

Ainon matka Assi-hankkeeseen alkoi vuonna 2017, kun hänelle tarjoutui mahdollisuus liittyä mukaan sairaalasuunnittelutiimiin.

– Olin aiemmin keskittynyt kaupunkisuunnitteluun, mutta tämä projekti avasi oven aivan uuteen maailmaan. Sairaalarakentamisessa yhdistyvät monet eri näkökulmat, kuten taloudelliset, toiminnalliset ja tekniset ratkaisut, ja olen oppinut matkan varrella valtavasti uutta, hän kertoo.

Assi-sairaalan suunnittelussa keskeistä on ollut turvallisten ja toimivien tilojen luominen, joissa potilaat ja henkilöstö voivat työskennellä parhaalla mahdollisella tavalla.

– Parhaimmillaan uusi sairaala palvelee Hämeenlinnan asukkaita huippuasiantuntijoiden voimin useita vuosikymmeniä, Aino sanoo.

Yhteistyön voima ja merkitykselliset hetket

Sairaalarakentaminen on monen asiantuntijan yhteistyötä, ja Ainon mieleenpainuvimmat hetket ovat liittyneet juuri käyttäjien kanssa käytyihin keskusteluihin.

– On ollut avartavaa kuulla suoraan sairaalan tulevilta käyttäjiltä, millaisia ratkaisuja tarvitaan. Oli kyseessä sitten kirurgin kypärän koukku tai vastaanottohuoneiden määrä, jokainen yksityiskohta vaikuttaa sairaalan toimivuuteen, hän kuvailee.

Yhteistyön merkitys korostuu myös työyhteisössä.

– Tässä projektissa on ollut upeaa se, että voi luottaa siihen, että apua on aina saatavilla. Kaikilla on omat vahvuutensa, ja niitä hyödynnetään parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi, Aino kertoo.

Tasapainoa kiireen keskellä

Suuren projektin keskellä ajankäytön hallinta on tärkeää.

– Välillä työpäivät ovat venyneet pitkiksi, mutta olen oppinut asettamaan selkeitä tavoitteita ja priorisoimaan tehtävät. Harrastukset ja perhe auttavat myös nollaamaan ajatukset vapaa-ajalla, hän toteaa.

Työpaikan taukotilat ovat Ainon suosikkipaikkoja, sekä toimistolla että työmaalla.

– Yhteiset kahvitauot ovat hetkiä, joissa saa hengähtää ja vaihtaa ajatuksia kollegoiden kanssa. Ne antavat uutta energiaa työntekoon, hän sanoo.

Assi – yhteisön voimannäyte

Jos Aino saisi kertoa yhden asian Assi-sairaalasta asukkaille, se olisi tämä: – Assi on monen asiantuntijan, käyttäjien ja asukkaiden yhdessä suunnittelema sairaala. Se on rakennettu palvelemaan kaikkia parhaan mahdollisen hoidon takaamiseksi.

Ja jos hanke olisi elokuva?

– Liisa Ihmemaassa, Aino naurahtaa. Tämä projekti on ollut matka uuteen ja ihmeelliseen maailmaan, jossa on kohdattu haasteita ja opittu valtavasti uutta. Ja se matka jatkuu edelleen.