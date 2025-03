Maksatko sähköyhtiöllesi lisäpalveluista? Ei kannattaisi

Mitkä ovat tyypillisimmät tavat nostaa kuluttajien maksaman sähkön hintaa?

Suomalaiset kilpailuttavat ahkerasti sähkösopimuksiaan1, mutta osa myös valitsee sähköntoimittajakseen suuren ja tunnetun yhtiön luottaen siihen, että vapaassa markkinassa kukaan toimija ei voi pitää yllä korkeita hintoja. Se ei pidä paikkaansa, sillä tunnetut sähköyhtiöt voivat veloittaa myymästään sähköstä korkeampaa hintaa pienemmän kilpailun vuoksi. Halpasähköyhtiöt taas piilottavat tarjoushintojen taakse ehtoja ja lisäpalveluja, jolloin varsinkin satunnainen kilpailuttaja saattaakin maksaa sähköstään enemmän kuin kuvittelee maksavansa. Sähkösopimusta tehdessä kannattaakin olla tarkkana ja miettiä tekemäänsä valintaa monelta kannalta.

Sähkön alkuperään liittyvät veloitukset ja hintatakuut

Vihreä sähkö, uusiutuvat energialähteet ja esimerkiksi aurinkoenergia, ovat erinomaisia asioita, mutta monet sähköyhtiöt veloittavat näistä lisämaksuja, jotka on ovelasti sisällytetty sähkösopimuksen tilausprosessiin. Kuluttaja saadaan kiinnostumaan, koska lähtöhinta on edullinen. Tilausprosessin aikana kuluttajalle annetaan valittavaksi erilaisia lisämaksuja, eikä lopullinen hinta olekaan enää niin edullinen. Näissä asioissa kannattaakin olla tarkkana sähkösopimusta tilatessa. Suurimmilla ja tunnetuimilla sähköyhtiöillä ei aina ole parhaat hinnat, päinvastoin. Alla on vertailtu noin 45 000 asiakkaan tamperelaisen Vihreä Älyenergian pörssisähkösopimuksia kahden Suomen suurimpiin sähköyhtiöihin kuuluvien yritysten pörssisähkösopimuksiin.

Sopimustyyppi Vihreä Älyenergia Vertailtava sähköyhtiö 1 Vertailtava sähköyhtiö 2 Hiilidioksidivapaa pörssisähkösopimus, kuukausimaksu + marginaali 4,48 €/kk + 0,54 snt/kWh 5,99 €/kk + 0,59 snt/kWh 4,95 €/kk + 1,21 snt/kWh Uusiutuvan energian pörssisähkö, kuukausimaksu + marginaali 4,95 €/kk + 0,85 snt/kWh

(100 % tuulivoima) 10,95 €/kk + 1,00 snt/kWh

(sekoitus; vesivoima, tuulivoima, aurinko- ja bioenergia*) 11,96 €/kk + 1,00 snt/kWh

(100 % aurinkoenergia) 4,95 €/kk + 1,68 snt/kWh

(tuotannon sisältöä ei ole eritelty) Pörssisähkösopimus hinnan lukitusmahdollisuudella, kuukausimaksu + marginaali 4,78 €/kk + 0,54 snt/kWh 11,96 €/kk + 0,59 snt/kWh Ei saatavilla

Esimerkkilaskelma: Suuret sähköyhtiöt lisälaskuttavat uusiutuvasta sähköstä merkittävästi. Hintatiedot on poimittu sähköyhtiöiden verkkosivuilta 6.3.2025. * Huom. bioenergialla tuotettu sähkö saattaa tuottaa hiilidioksidipäästöjä.

Esimerkkilaskelmasta nähdään, että suuret sähköyhtiöt veloittavat merkittävästi enemmän fossiilivapaasta sähköstä, mutta varsinkin uusiutuvasta energiantuotannosta. Veloitusmalleja on erilaisia – joko kuukausimaksuun tulee lisäys, marginaaliin tulee lisäys tai molempiin tulee lisäys.

Yhtiöiden sähkösovellukset ja älyominaisuudet

Sähkölaskussa on mahdollista säästää paitsi tekemällä hyvä, ympäristöystävällinen ja helppotajuinen sähkösopimus, myös säätämällä omaa sähkönkäyttöä. Sähkön säästäminen ja kulutusvaikutuksen hyödyntäminen on mahdollista pörssisähkösopimuksessa ja erilaisissa kulutusvaikutteisissa määräaikaisissa sopimuksissa, joissa on jonkinlainen lähtöhinta, josta vähennetään tai johon lisätään kulutusvaikutus sen mukaan, miten hyvin sähkön käyttöajankohdan optimointi on onnistunut. Sähkön käyttöajankohdan optimointi edellyttää sitä, että kuluttaja seuraa pörssisähkön tuntikohtaisia – ja kohta varttikohtaisia – hintoja.

Monilla sähköyhtiöillä on omia älypuhelimella käytettäviä sovelluksiaan, joilla voi seurata omaa kulutusta, seurata pörssisähkön hintoja tai käyttää äly- ja ajastustoimintoja kodin laitteiden ohjaamiseen. Saatavilla on myös erilaisiin käyttötarkoituksiin tehtyjä sovelluksia, jotka keskittyvät vaikkapa vain sähköauton latauksen ajastamiseen, pörssisähkön hintojen seuraamiseen tai yksittäisten laitteiden ohjaamiseen. Sähköyhtiöiden sovellukset ovat Vihreä Älyenergian sovellusta (Älyenergia) lukuun ottamatta sidottu sähkösopimukseen tai niiden toiminnoista veloitetaan erikseen. Kannattaakin katsoa, ettei käyttämästäsi sovelluksesta veloiteta kuukausittaista lisämaksua joko erikseen tai asiakkuuden kautta. Alla on vertailtu erilaisten sovellusten ominaisuuksia ja toimintojen hinnoittelua.

Älyenergia-sovellus Vertailtava sähköyhtiö 1 Vertailtava sähköyhtiö 2 Sähkön hintaseuranta Asiakkuudesta riippumaton Sidottu asiakkuuteen Sidottu asiakkuuteen Sähkönkulutuksen seuranta Asiakkuudesta riippumaton Sidottu asiakkuuteen Sidottu asiakkuuteen Sähköauton älylataus Ilmainen 3,95 €/kk, edellyttää sähkösopimusta 2,90–3,90 €/kk, edellyttää sähkösopimusta Ilmalämpöpumpun älyohjaus Ilmainen Ei saatavilla 6,95 €/kk (omat asiakkaat)

7,49 €/kk (ei asiakkuutta) Sähkösopimukseen liittyvät asiat ja laskutustiedot Valinnainen Sidottu asiakkuuteen Sidottu asiakkuuteen Arvosana AppStoressa 4,5 tähteä 4,3 tähteä 4,3 tähteä Arvosana Play-kaupassa 4,3 tähteä 4,4 tähteä 4,1 tähteä

Esimerkki: Vertailtavat sähköyhtiöt laskuttavat sovellusten älyominaisuuksien käytöstä. Hintatiedot on poimittu sähköyhtiöiden verkkosivuilta 6.3.2025.

Erilaiset turvat, jotka eivät turvaa mitään

Suomessa käytetään yleisiä sähkön myyntiehtoja (SME2014 tai SME2024), jotka määrittävät käytännössä kaikki kuluttajan kannalta tärkeät oikeudet, kuluttajaturvan ja myös velvollisuudet. Monilla sähköyhtiöillä on kuitenkin valikoimissaan erilaisia "turva" tai "takuu" -sanoilla nimettyjä lisätuotteita, joista osa ei varsinaisesti tuo minkäänlaista todellista lisäturvaa tai takuuta kuluttajalle. Hyviä esimerkkejä ovat erilaiset vaihtoturvat ja muuttoturvat, joista veloitetaan kuukausittaista lisäkulua. Edeltävien vertailtujen sähköyhtiöiden kohdalla kuukausittainen lisäkulu on enimmillään jopa 6 €/kk. Erään sähköyhtiön muuttoturvaan sisältyvä etu on, että sähkösopimus on mahdollista pitää voimassa kahdessa eri osoitteessa yhtä aikaa jopa 2 kuukauden ajan. Mikään ei kuitenkaan estä sitä, etteikö kenellä tahansa voisi olla sähkösopimus kahteen eri sijaintiin samanaikaisesti. Kannattaa siis suhtautua erilaisiin turviin varauksella.

Halpa sähkösopimus - lisänä oheissopimukset, lisäpalvelut ja personoidut mainokset

Moniin sähkösopimuksiin on saatavilla erilaisia lisäpalveluja, joita sähköyhtiöt ovat kehittäneet parantaakseen sähkösopimustensa ja asiakkuuksiensa kannattavuutta. Markkinoilla on hyvinkin edullisia sähkösopimuksia, joiden yhteyteen on nivottu kaikkea mahdollista muuttopalveluista kodinkoneisiin ja vaikkapa erilaisiin luottoratkaisuihin. Kuluttajia houkutellaan asiakkaiksi näihin sähkönmyyntiyrityksiin todella halvoilta vaikuttavilla hinnoilla varsinkin pörssisähkösopimusten kautta. Halpa hinta kuitenkin muuttuu usein jonkin ajan päästä kalliimmaksi, joskus jopa huomattavasti kalliimmaksi. Vaikka tällainen toimintamalli on sähkömarkkinalaissa kielletty, löytyy aina toimijoita, jotka testaavat jatkuvasti, mikä menee läpi. Suurilla monialayrityksillä on mahdollisuus odottaa jopa vuoden ajan, ennen kuin hintoja nostetaan merkittävästi.

Markkinahintoihin verrattuna huomattavasti edullisempi hinta kertoo aina siitä, että kuluttajan asiakkuus ostetaan sähkösopimuksella ja tuotto tehdään jossain muualla. Sähkösopimuksen yhteydessä kerättyä asiakastietoa voidaan myydä kolmansille osapuolille markkinointiin tai hyödyntää suoraan, jos taustalla on suuri monialayritys. Pörssisähkösopimus saattaa itseasiassa olla suurelle monialayritykselle jopa edullinen tapa ostaa asiakastietoja markkinoinnin käyttöön, koska tietoja voidaan hyödyntää montaa muuta tuotetta tai palvelua myytäessä. Pian kokonaisuus ei olekaan enää asiakkaalle edullinen. Loppupeleissä esimerkiksi edulliselta kuulostavan pörssisähkön marginaalin vaikutus loppulaskuun voi sähkölämmitteisessä omakotitalossakin olla vuositasolla parinkymmenen euron luokkaa, kun vastaavasti sähkön käyttöajankohdan optimoinnilla voi säästö olla jopa yli sata euroa.

Ympäristö kiittää - vai kiittääkö?

Vaikka fossiilivapaat tuotantotavat ovat lisääntyneet kiitettävästi varsinkin Suomessa, on markkinoilla vielä paljon sekasähkösopimuksia, joissa sähköntuotannon alkuperästä ei ole varmuutta. Alkuperätakuun sisältävä sähkö on aina aavistuksen hintavampaa, mutta vastineeksi kuluttaja voi olla varma, ettei hänen ostamallaan sähköllä tuoteta suuria hiilidioksidipäästöjä, heikennetä luonnon monimuotoisuutta tai haitata eläinten elinmahdollisuuksia, kuten vaikkapa vaeltavien kalalajien pääsyä lisääntymispaikoilleen. Kuluttajan kannattaa kuitenkin varmistaa, ettei sähköyhtiö veloita asiakkaalta ylimääräisiä kuukausimaksuja tai erillistä lisämarginaalia alkuperätakuusta.

Erilaisten lisäpalvelujen ja oheissopimusten taustalla on halu kasvattaa asiakkaan käyttämän rahan kokonaismäärää. Usein rahankäyttö kohdistuu tuotteisiin ja palveluihin, joille asiakkaalla ei ole todellisuudessa tarvetta. Varsinkin suuret monialayritykset ovat todella taitavia hyödyntämään asiakasdataa markkinoinnissa ja myynnissä. Näin asiakas päätyy lopulta paitsi maksamaan edullisesta sähköstään enemmän, myös tekemään kestämättömiä kulutuspäätöksiä. Vihreä Älyenergia on EPSI Rating 2024 -tutkimuksen mukaan Suomen kestävin sähköyhtiö, ja se sai Kestävyysindeksissä 75,7 pistettä. Lähin suomalainen sähköyhtiö sijoittui neljänneksi 71,2 pisteellä Suomen suurimpien sähköyhtiöiden jäädessä selvästi alle 70 pisteen. Toimialan keskiarvo oli 68,1 pistettä2.





1 Sähkön kilpailuttamiseen ja vertailun liittyviä hakuja tehtiin kuukausitasolla parhaimmillaan yli 140 000 kertaa (Google)

2 EPSI Rating 2024 on akateemisen taustan omaava asiakaskokemuksen tutkimus, jossa oli mukana 16 Suomen markkinoilla toimivaa sähkönmyyntiyritystä - lisätietoja osoitteesta https://www.epsi-finland.org/