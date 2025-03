Riikka Säkkinen Laptin HR-johtajaksi

KYSin pääsairaalan peruskorjaus harjakorkeudessa – tilat käyttöön joulukuussa 14.2.2025 12:00:00 EET | Tiedote

KYSin pääsairaalan kaupunkikuvallisesti tunnetuimman osan, vuonna 1959 valmistuneen vuodeosastorakennuksen peruskorjaus on edennyt harjakorkeuteen. Vuoden loppupuolella käyttöönotettaviin vuodeosastotiloihin tulee käyttöön 149 sairaansijaa. Peruskorjausvaiheen tavoitebudjetti on n. 77,4 miljoonaa euroa. Pääsairaalan peruskorjaus on KYS Uusi Sydän -projektin kolmas vaihe.