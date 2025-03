”Kuljettajan toive: lämmin vessa ja puhtaat kädet”

AKT:n linja-autohenkilökunta tekee töitä sikäli erityisellä alalla, että työehtosopimukseen on kirjattu, että vessaan tulee päästä vähintään neljän tunnin välein.

Neljä tuntia on pitkä väli vessatauoille. Valitettavasti sekään ei toteudu. Ongelmaksi ovat tulleet paikallisliikenteen kilpailutukset. Kilpailutuskaudet ovat lyhyitä, eikä liikennöitsijöillä ei ole ollut intressiä järjestää vessoja lyhyille aikajaksolle. Kaupungit taas eivät vessoja mielellään rakenna – koska katsovat sen kuuluvan työnantajalle. Myös ajoaikatauluja on kiristetty.

AKT ja Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT tekivät viime vuonna yhteisen kyselyn kuljettajille vessa-asioista. Valtakunnallisesti siihen saatiin 895 vastausta, Kuopiosta 43. Kuopiolaiskuljettajista 56 prosenttia (24) kertoi, ettei tosiallista mahdollisuutta käydä vessassa ole.

58 prosentille kuljettajista WC-ongelma oli päivittäinen. WC:ssä käynnin toteutumista vaikeutti Kuopiossa myös aikataulujen tiukkuus ja WC-tilojen puute. Kyselyssä kuopiolaiskuljettajat kertoivat myös puutteista WC-tilojen kunnossa ja siisteydessä. Kuljettajat jopa välttävät juomista helteellä, koska varmuutta vessaan pääsystä ei ole.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n ratkaisumalli tilanteeseen on se, että kaupungit ottavat vastuun kuljettajien vessojen rakentamisesta ja kunnossapidosta. Vessat vuokrataan liikennöitsijöille ja asiasta sovitaan kilpailutuksissa.

- Vessakysymysten ratkaisu lisää paikallisliikenteen laatua ja turvallisuutta. Ennen kaikkea se mahdollistaa kuljettajille inhimilliset työolot, sanoo AKT:n 2. varapuheenjohtaja Niko Blom.

Malli myös toimii, mistä Lahden kaupunki toimii tuoreimpana esimerkkinä. Siellä liikenteen tilaajien ja liikennöitsijöiden juupas-eipäs-keskustelu saatiin loppumaan. Kaupunki rakentaa kuljettajille tänä vuonna 15-16 lämmintä, viemäröityä vesivessaa. Ja kulut eli vuokra ja käyttökustannukset peritään liikennöitsijöiltä, jotka ovat suostuneet vuokraamaan vessoja heti.

AKT:n johto ja hallitus on paikalla Kuopiossa 14.3. kun liitto järjestää viikonvaihteessa Talvipäivät Kuopiossa.

AKT:llä Talvipäivät Kuopiossa 15.-16. maaliskuuta

- Talvipäivien valmisteluissa on ollut kierteitä ja käänteitä, mutta kaikki ovat sujuneet erittäin hyvin aktiivisen järjestelytoimikunnan kanssa, kertoo järjestävän osaston AKT:n Kuopion osasto 016 ry:n puheenjohtaja, linja-autonkuljettaja Hannu Turunen.

AKT:n Kuopion Talvipäiviä on valmisteltu kuukausia ja tapahtumaviikonloppua on odotettu jo malttamattomana. Hannu Turunen toivottaa kaikki AKTläiset perheineen ja kannustusjoukkoineen tervetulleiksi rentoon Kuopion kaupunkiin.

AKT:n Talvipäivät tuo Kuopioon kolmisen sataa kilpailijaa ja kokonaisuudessaan osallistujamäärä nousee tuhanteen henkeen. Talvipäivät järjestetään joka toinen vuosi. Kuopiossa Talvipäiviä on vietetty edellisen kerran vuonna 2009 ja Kesäpäiviä vuonna 2018.

Talvipäivien virallinen avaus on lauantaina 15.3. Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus Luolassa klo 9.00. Luolassa pidetään myös Talvipäivien salibandyturnaus, johon osallistuu 11 joukkuetta.

Ohjelmassa on myös perinteinen hiihtokilpailu Puijon hiihtostadionilla. Pilkkikilpailuun Neulaniemen majalla on osallistumassa kymmeniä pilkkijöitä. Karaokekilpailu lauletaan Ravintola Apteekkarissa kahdenkymmenen laulajan vedoin. Uutena lajina virtuaalimäkihyppyä testailee jopa 80 innokasta. Uutuuslajina myös polkukelkkakilpailu, johon osallistuu kahdeksan joukkuetta. AKT:n nuorille on luvassa dartsia, keilailua ja biljardia Keilakukossa.