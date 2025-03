Ukrainan jälleenrakentamista aloitellaan – pirkanmaalainen teknologiaosaaminen kiinnostaa

Ukrainalainen delegaatio tutustui Tampereella ja Nokialla siihen, kuinka Pirkanmaalla hyödynnetään biomassaa ja paikallisia jätevirtoja lämmön ja sähkön tuotannossa. Lisäksi käytiin keskusteluja näiden ratkaisujen soveltuvuudesta Ukrainan energiajärjestelmien jälleenrakentamiseen sekä jaettiin kokemuksia energia-alan kehityksestä.

– Olemme tehneet energiakäänteen, jossa tuontienergiasta on siirrytty kotimaiseen, ja samalla päästöt ovat vähentyneet 90 prosenttia. Energiantuotantomme on hajautettu useaan tuotantopaikkaan Tampereella, mikä lisää toimitusvarmuutta kaikissa olosuhteissa. Ukrainalaisten ensisijainen tavoite on lisätä energiaomavaraisuutta, joten Tampereen Energia vierailukohteena oli hyvin valittu. Autamme heitä valitsemaan hyviä energiantuotantoratkaisuja, toteaa Tampereen Energian toimitusjohtaja Jussi Laitinen.

– Vierailun aikana esittelimme, kuinka Valmetin energiantuotanto- ja päästöjen hallintateknologiat sopivat Ukrainan energiajärjestelmän jälleenrakentamiseen. Erityiskiinnostuksen kohteena ukrainalaisille oli paikallisten polttoaineiden, kuten metsä- ja maataloustähteiden hyödyntäminen. Tässä Valmetin kattava kokemus eri polttoaineista ja erityisesti Valmetin Tampereen koelaitoksella tehdyt sadat eri polttoainekokeet tuovat hyödyllistä osaamista. Valmetin leijupetikattilateknologia mahdollistaa eri polttoaineiden yhdistämisen ja tarjoaa huoltovarmuuden kannalta tärkeää joustavuutta, sanoo Valmetin energialiiketoiminnan kehityspäällikkö Jussi Orhanen.

Parinkymmenen hengen delegaatiossa oli mukana eri aluehallintojen sekä energia-alan edustajia muun muassa Tampereen ystävyyskaupungista Kiovasta, Odessasta, Poltavasta ja Dnipronista. Pirkanmaalla seurue vieraili Valmetin konttorilla ja tehtaalla, Tampereen Energian Hervannan hakelämpölaitoksella ja Naistenlahden biovoimalaitoksella sekä Nokianvirran Energian biovoimalaitoksella. Naistenlahden voimalaitos valaistiin vierailun ajaksi Ukrainan värein.

Ennen Tampereen osuutta 11.–14.3. vierailun ohjelmaan kuuluivat Suomen ulkoministeriön, Finnveran, Elinkeinoelämän keskusliiton ja Wärtsilän lyhyet esittelyt Helsingissä 11.3.