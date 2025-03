Asunnottomuuden vähentäminen Vantaalla ja Keravalla

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen oma tilapäismajoitus sijaitsee Koisonrannassa Vantaalla. Tämä palvelu on hyvin tunnettu ja vakiintunut sitä tarvitsevien keskuudessa. Koisorannassa pystytään tarjoamaan asunnottomille tilapäistä yhteismajoitusta, lisäksi turvaamaan asiakkaan oikeus sosiaaliohjaukseen sekä sairaanhoitajan tarjoamiin palveluihin.

Asunnottomuus Keravalla pysynyt ennallaan, mutta suurissa kaupungeissa nousussa

Keravalla asunnottomuus on pysynyt lähes samana vuoden takaiseen verrattuna, mutta muissa suurissa kaupungeissa tilanne on heikentynyt. Vuoden 2024 asunnottomuusselvityksen mukaan Suomessa oli yhteensä 3 806 yksinelävää asunnotonta, mikä on 377 enemmän kuin vuonna 2023. Pitkäaikaisasunnottomia oli 1 010 ja asunnottomia perheitä 110

Vantaalla asunnottomuus vähentynyt

Eniten asunnottomia oli yhdeksässä suurimmassa kaupungissa ja lisäksi Joensuussa, Seinäjoella ja Vaasassa. Edellisvuoteen verrattuna asunnottomuus lisääntyi näistä kaikissa paitsi Espoossa, Vantaalla ja Oulussa. Vuoden 2024 asunnottomuuskyselyn mukaan Vantaalla oli 269 yksinelävää asunnotonta, mikä on 25 vähemmän kuin edellisvuonna.

Vantaalla asunnottomuus on vähentynyt verrattuna moniin muihin suuriin kaupunkeihin. Vantaalla on erityisesti pystytty vähentämään pitkäaikaisasunnottomien määrää. Pitkäaikaisasunnottomien määrä väheni merkittävästi, ja heitä oli 38, mikä on 26 vähemmän kuin vuonna 2023.

Vantaan kaupungin ja VAKEn pitkäaikaisasunnottomuuden poistamishanke

VAKEn ja Vantaan kaupungin yhteishanke sai rahoituspäätöksen Ympäristöministeriöltä tammikuussa. Tavoitteena on poistaa pitkäaikaisasunnottomuus vuoteen 2027 mennessä kehittämällä yhteistyöverkostoa ja parantamalla palveluja. Tavoitteeseen tullaan pääsemään kaupungin ja hyvinvointialueen yhteistyötä tehostamalla ja lisäämällä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, kuten vuokravelkatilanteiden neuvontaa ja ratkaisua. Lisäksi tuetusta asumisesta itsenäisempään asumiseen siirtymistä helpotetaan, ja vahvaa tukea tarvitseville nuorille aikuisille pyritään löytämään uudenlaisia asumisratkaisuja. VAKEn tavoitteena on kehittää ratkaisuja, jotka auttavat sekä Vantaan että Keravan pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisessa ja ehkäisyssä.