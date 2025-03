Rauhassa & Valppaana – kokoomuksen kansalaiskeskustelukiertue vastaa suomalaisten huoliin turvallisuudesta

Kokoomus paheksuu Keski-Suomen nuorisojärjestön ajatusta äänioikeuden rajoittamisesta 8.3.2025 18:06:18 EET | Tiedote

Kokoomus torjuu kategorisesti Keski-Suomen Kokoomusnuorten ajatuksen äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden poistamisesta 80 vuotta täyttäneiltä. ”Ajatus äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden rajaamisesta korkean iän perusteella on täysin kokoomuksen ajatusmaailman vastaista ja ajatuksena vastenmielinen. Puolue on sitoutunut kaikkien täysi-ikäisten kansalaisten yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen ja oikeuteen asettua vaaleissa ehdolle”, puoluesihteeri Timo Elo sanoo. Elon mukaan ikäihmisten näkemysten ja äänen kuuluminen vaaleissa on Suomelle tärkeää. ”Suomen väestön vanhentuessa on entistä tärkeämpää, että myös varttuneet, paljon nähneet ja kokeneet ikäpolvet käyttävät demokratiaan kuuluvaa perusoikeuttaan. Äänestäminen ja ehdolle asettuminen ovat erottamaton osa ihmisoikeuksia”, Elo sanoo. Hän arvioi, että kyseessä on marginaalinen ajatus, joka on räikeästi ristiriidassa kokoomuslaisen arvomaailman kanssa. Myös puolueen nuorten kattojärjestö Kokoomusnuoret on jo irtisanoutunut jyrkästi piir