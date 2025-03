Alle 8 % suomalaisista syö kasviksia ja hedelmiä saantisuosituksen mukaisesti - korkea hinta merkittävänä esteenä

Picadeli on ruotsalainen ruokateknologiayritys, jonka tavoitteena on mullistaa pikaruoka-ala terveellisillä ja herkullisilla vaihtoehdoilla. Yrityksen taustalla on ajatus siitä, että myös pikaruoan tulisi edistää ihmisten terveyttä. Picadeli on erikoistunut itsepalveluperiaatteella toimiviin salaattibaareihin, joiden avulla terveellisestä syömisestä tehdään helppoa ja kaikkien saavutettavissa olevaa. Innovatiiviset salaattibaarit yhdistävät teknologian ravitseviin, tuoreisiin ja maukkaisiin vaihtoehtoihin – samalla haastaen käsitystä pikaruoasta.

Yli 2 000 toimipisteellään Euroopassa ja Yhdysvalloissa Picadeli on noussut terveellisen pikaruokamarkkinan johtajaksi. Yrityksen vuotuinen liikevaihto on tällä hetkellä yli 180 miljoonaa euroa, mikä vastaa yli 50 miljoonaa myytyä salaattiannosta vuodessa. Suomessa Picadelin salaattibaareja on noin 280.