SDP:n Nurminen ja Heinäluoma: ”Suomalaisilla on oikeus tietää, mistä hallitus aikoo leikata”

- Suomalaisilla on oikeus tietää, mistä hallitus aikoo vielä kaikkien edellisten leikkausten lisäksi leikata. Osuvatko sakset sairaaloiden toimintaan vai heikommassa asemassa olevien ihmisten palveluihin, kuten lastensuojeluun tai vanhustenhoivaan? Vai aikooko hallitus lopettaa kuntouttavan työtoiminnan ja vaikeuttaa työllistymistä entisestään tilanteessa, jossa työttömyys on korkealla, kysyy kansanedustaja Ilmari Nurminen.

- Hallituksella on ollut vuosi aikaa valmistella leikkauksiaan, mutta vieläkään emme tiedä, mitä leikkauslistalla on. Ei voi olla niin, että kokoomus ja perussuomalaiset pimittävät leikkauspäätökset vaalien jälkeiseen aikaan. Siksi SDP harkitsee välikysymyksen jättämistä sosiaali- ja terveyspalveluiden tilanteesta. Hallituksen on annettava vastauksia sekä eduskunnalle että kansalaisille, sanoo kansanedustaja Eveliina Heinäluoma.

Aiemmin hallitus on tehnyt jo satojen miljoonien eurojen leikkaukset suomalaisten sote-palveluihin. Nurminen huomauttaa, että esimerkiksi sairaalapalveluiden ja yöpäivystyksien karsiminen toi laskennallisesti 30 miljoonan euron bruttosäästöt. Nyt hallitus valmistelee kulisseissa leikkauksia, jotka ovat yli viisinkertaiset sairaalapalveluiden ja yöpäivystysten karsimiseen verrattuna. Nurminen huomauttaa, ettei tämän mittaluokan säästöjä voi tehdä ilman, että ne heikentävät suomalaisten palveluita.

- Hallitus on jo nostanut lääkkeiden hintoja, ja monella hyvinvointialueella on jouduttu korottamaan asiakasmaksuja. Yhä useampi jää ilman hoitoa, jolloin vaivat pahenevat entisestään. Kaiken lisäksi hallitus romutti hoitotakuun, minkä vuoksi ihmisten on entistä vaikeampaa päästä hoitoon, Heinäluoma toteaa.

- Orpon hallituksen käsi iskee syvälle myös helsinkiläisen veronmaksajan taskuun. Kun Helsinki on hoitanut esimerkillisesti sote-talouttaan, ovat Orpo ja Purra kiitoksena lähettämässä 35 miljoonan euron lisälaskun kaupunkilaisille. Tämä on täysin epäjohdonmukaista toimintaa maan hallitukselta, Heinäluoma jatkaa.

- 100 miljoonan säästöt sosiaalihuoltoon voi tarkoittaa 2000 vanhustenhuollon ympärivuorokautisen hoitopaikan vähentämistä. Tällä hetkellä ikäihmisiä jonottaa noin 2000 henkeä hoivakotipaikkaa, koska he eivät pärjää enää kotona. Jos tämä on hallituksen arvovalinta, kuulisimme siitä mielellään ennen vaaleja, Nurminen sanoo.

- Sote-säästöjen lisäksi hallitus on jo päättänyt 75 miljoonan euron lisäsäästöistä opetukseen ja kulttuuriin. Näiden säästöjen kohteet hallitus niinikään pimittää niin kuntalaisilta kuin alojen työntekijöiltä ja yrittäjiltä. Äänestäjien on saatava selkeä tieto hallituksen leikkaussuunnitelmista ennen vaaleja, jotta he voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, Heinäluoma päättää.