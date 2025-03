Tullin uusi kuvantamislaite paljastaa kehonsisäiset huumeet – viisi kätköä jo löytynyt

Tulli on ottanut käyttöön ensimmäisen henkilönkuvantamislaitteensa Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Laitetta käytetään kansainvälisen matkustajaliikenteen valvonnassa, kun matkustajan epäillään salakuljettavan kehonsisäisesti esimerkiksi huumeita. Alkuvuoden aikana kuvantamislaitteen avulla on paljastunut viisi tapausta, joissa matkustaja on yrittänyt tuoda maahan kehonsa sisällä huumausaineita. Uusi valvontalaite tehostaa Tullin matkustajatarkastuksia ja säästää sekä Tullin että matkustajan aikaa.